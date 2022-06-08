本报北京6月7日电 （记者王浩）水利部全力推进农村供水工程开工建设进度，切实提高农村供水保障水平。截至5月底，各地农村供水工程已开工6474处，完工2419处，提升了932万农村人口供水保障水平。

4月，水利部、财政部、国家乡村振兴局联合印发文件，支持脱贫地区利用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，补齐必要的农村供水基础设施短板。水利部鼓励各地利用地方政府专项债券推动农村规模化供水工程建设，与国家开发银行、农业发展银行签订合作协议，明确信贷优惠政策，支持各地农村供水工程建设。截至5月底，各地农村供水工程已落实投资516亿元，其中地方政府专项债券214亿元，银行贷款94亿元。

云南省开展农村供水保障3年专项行动，截至5月底，全省115个县（市、区）已开工建设1100个工程，完成投资47.86亿元，受益人口11.6万人。江西省2022年起开展城乡供水一体化先行县建设行动，截至5月底，全省落实城乡供水一体化建设资金39.4亿元。宁夏回族自治区积极探索农村供水规模化发展，目前全区骨干水源工程建设累计完成投资62.1亿元，投资完成率为74.7%。福建省积极推动农村规模化供水工程建设，截至5月底，已落实资金35.8亿元。安徽省实施“皖北地区群众喝上引调水工程”，皖北6市25个县（区）今年计划新建工程35处。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 04 版）

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