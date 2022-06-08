本报记者 颜 珂 王崟欣

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深化商事制度改革，精简企业注册审批流程；提高通关效率，加快与国际投资贸易通行规则衔接；以集成改革促产业发展，推进重点产业平台发展壮大……自挂牌成立以来，福建自贸试验区厦门片区持续深化改革创新，推动高水平对外开放，将制度创新优势转化为发展动能，助力自贸试验区高质量发展。

在福建厦门口岸联检大厅，昔日人来人往的报关窗口如今为何少人问津？当年报关“多个窗口、多口受理、多次申报”，如今数据跑路、一个平台、一次办结，人自然变少了。

在元翔空运货站现场，当年工作人员拿着单据核对货物的繁忙情形也已不见。眼下，各类单证电子化，人员交流“零接触”，空运进出口作业效率提高了90%以上。

从国际贸易“单一窗口”的不断升级换代，到实现航空公司、货站、收货人、货运代理人信息共享的航空电子货运平台，点滴变化的背后，是一份长长的制度创新清单。

先后推出508项创新举措，全国首创111项……7年前成立的福建自由贸易试验区厦门片区，始终坚持大胆试、大胆闯、自主改，打造改革开放新高地。

从问题中谋改革，从发展中找创新

“生鲜商品易腐烂，通关能不能更快一步？”今年年初，厦门自贸片区管委会航运物流专才庄永忠收到一份诉求，来自厦门漳发旭辉报关有限公司负责人胡水龙。

今年1月1日正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），让报关公司看到了发展新机遇。不过，RCEP涉及国家数量多、各国政策不一，若把握不准政策，将直接影响通关时间。

由此，RCEP生鲜易腐货物空运通关小程序应运而生。点开小程序，通关规则、流程、进展一目了然。“小程序上线后，每单生鲜物品的通关时间缩短半小时以上。”胡水龙说。

制度创新，是自贸试验区建设的核心任务。改什么？如何改？厦门自贸片区从问题中谋改革，从发展中找创新，从产业发展需要出发，从解决企业经营问题出发，全方位推动改革创新。

厦门瑞联兴进出口有限公司负责人吴建平，至今还保留着一张具有特殊意义的企业“出生证”。7年前，当他拿到厦门颁发的首批“一照三号”营业执照时，难掩心中激动：“十几个证浓缩为一个，审批时间从18个工作日缩短到3个工作日。”

当年，注册企业得递交20多份材料、填写160多项数据，需要对接多个部门，程序比较复杂。厦门自贸片区就此加力破题，从“一照三号”到“三证合一”再到“一照一码”，探索出的经验已在全国铺开。

国际贸易“单一窗口”、关检一站式查验平台+监管互认、工程建设项目审批制度改革……制度创新的一次次尝试，标注着厦门自贸片区的成长轨迹，也汇聚起不断拉长的成绩单——商务部评定的全国自贸试验区61项“最佳实践案例”中，厦门有5个入选；全国143项可复制可推广的创新举措中，厦门自贸片区有30项经验获全国推广。

把握国际通行规则，促进更高水平开放

货物申报减至最快5分钟，拖车过闸时间从96秒减至最快26秒，每年为企业减少可观成本。厦门旭盈物流股份有限公司既是厦门口岸通关效率提升的见证者，也是受益者。公司总经理叶熙告诉记者：“提前申报、货到放行、抵港直装，货物从出工厂到装船，无缝衔接。”

数据显示，如今，厦门自贸片区进口整体通关时间降至28.97小时，出口整体通关时间降至1.61小时，位居全国沿海十大集装箱口岸营商环境前列。

改革新突破，开放新活力。自2015年以来，厦门自贸片区已有3条中欧班列干线稳定运行；2018年，厦门自贸片区上线以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌“丝路海运”平台，如今已有86条命名航线，通达29个国家102座港口。自贸片区贡献了厦门全市三成以上的外贸进出口，2021年批发贸易额达8773.7亿元。

高水平的开放体现为规则、规制、管理、标准等制度型开放。厦门自贸片区始终围绕实行高水平对外开放，充分运用国际国内两个市场、两种资源，注重把握国际通行规则，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的基本制度体系。

对准进口商品，扫描二维码，即可获取商品产地、通关、检验检疫、流通、消费等重要环节信息，这是厦门自贸片区新推出的进口商品溯源码的妙用——通过区块链技术，实现商品境外溯源，促进了质量追溯和智慧监管与国际规则的“双同步”。在厦门自贸片区，从“单一窗口”升级而来的大数据服务中心，服务功能已从口岸通关领域扩大到物流、金融、税务、政务等多个领域。

先行先试，以集成改革促产业发展

走进位于厦门自贸片区的新科宇航科技有限公司，数层楼高的巨型厂房令人印象深刻，每年有50—60次飞机发动机维修在这里完成。

“我们80%的客户来自海外。”公司高级财务经理胡浩岩介绍，随着对部分航材免征进口关税等优惠政策落地，企业服务国内市场的空间还将进一步扩大。

厦门自贸片区聚集了16家专业航空维修企业，涵盖飞机结构大修、客改货、公务机整装、发动机维修等多项业务，是国内重要的“一站式”航空维修基地。

航空维修产业的蓬勃发展，离不开航空保税维修试点政策先行先试。以“修理物品+保税仓库”监管模式为例，企业可按工单方式将所需航材提前领取出库，待飞机维修结束后，根据使用情况统一申报。每维修一架飞机可因此缩短1—2天停场时间。

以集成改革促产业发展，厦门自贸片区从成立之初便注重谋划将制度创新优势转化为发展动能。眼下，航空维修、跨境电商、融资租赁等14个重点平台，已逐渐成为当地高质量发展的新引擎。

去年，围绕自贸试验区数字化建设，厦门自贸片区数字服务中心依托“单一窗口”整合的大数据，推进重点产业平台数字化转型。同年9月，厦门自贸片区数字国际酒平台上线，为进口酒产品平台提供线上展示、交易、培训以及供应链金融、品牌推广等综合性数字化服务。2021年，进口酒平台销售额同比增长23%。

据统计，厦门自贸片区成立7年来，新增注册企业4.7万户、注册资本6800亿元，企业数为挂牌前的6倍；2015年至2021年，片区GDP从385.28亿元增至880.41亿元。

“改革与时俱进，创新没有止境。”厦门自贸片区相关负责人表示，站在新起点，片区将继续深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，加大首创性、集成化、差别化改革探索，力争推出更多改革举措和创新经验，在做强重点产业平台、建设综合保税区、推进自贸区数字化建设、深化两岸融合发展上进一步发力，以更大力度谋划和推进自贸试验区高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 08 版）

(责编：袁勃、牛镛)