贾子君

应从供需两端持续发力，从政策、技术、标准、应用、安全、生态等各方面协同推进，推动云计算健康快速发展

当前，新一轮科技革命和产业变革不断深入，数字经济蓬勃发展，计算能力已成为产业核心竞争力之一。作为主流的先进计算模式，云计算既为大数据、人工智能、5G等新技术提供了基础支撑，也是推进产业数字化转型、澎湃数字经济新动能不可或缺的重要手段。

经过10多年的发展，我国云计算已从概念进入创新活跃、广泛普及、应用繁荣的新阶段。一方面，产业生态持续优化。近年来，我国云计算产业发展强劲，年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。涵盖咨询、设计、部署、运营、维护的产业链条逐步完整，培育出一批具有全球影响力的骨干企业。另一方面，技术创新步伐不断加快。以容器、微服务、开发运维一体化为代表的云原生技术成为新方向，有效降低系统复杂度、提高应用开发水平、提升系统和资源利用率，为云计算发展注入了新活力。

更重要的是，应用范畴在加速拓展。云计算应用正从互联网行业向政务、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业渗透，上云比例和应用深度大幅提升。除大型互联网、信息科技企业外，电信运营商和专业的云服务商也持续加大投入，为产业发展按下“快进键”。

尽管进展迅速，诸多挑战也随之而来。从技术端看，与国际先进水平相比，国内云计算技术产品和服务供给能力不足。产业化总体水平还有差距，面向特定行业领域的解决方案依然有限，企业差异化、个性化需求得不到有效满足。从市场端看，目前我国云计算市场发展阶段处于中前期，绝大部分企业尚未形成盈利能力。

新形势下，应从供需两端持续发力，从政策、技术、标准、应用、安全、生态等各方面协同推进，通过营造良好发展环境、突破关键核心技术、培育具有国际竞争力的骨干企业，不断优化产业结构、拓展丰富应用场景、深化上云用云，从而推动云计算健康快速发展。

随着我国数字经济发展进程加快，作为新型基础设施的重要组成部分，云计算的市场空间、技术创新及产业演进将不断壮大。从技术融通看，云计算能与5G、工业互联网、物联网形成“云网融合”模式，资源部署将更加全局化、分布式化，为各类场景提供个性化算力服务。从业务拓展看，在可预见的未来，云计算与更多用户、更多领域的融合将不断深入，为企业持续提供新价值、创造新动能。

（作者为赛迪研究院信息化与软件产业研究所副所长，本报记者韩鑫采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 08 版）

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