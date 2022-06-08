本报记者 林丽鹂 张 文 原韬雄

江西鹰潭市余江区在做实做细疫情防控工作的同时，组织商场、超市增加米面粮油、肉禽蛋奶等主副食品备货，让市民放心选购货品。图为市民在超市选购蔬菜水果。

左云华摄

浙江诸暨市安华镇以“浙夜好·夜安华”为主题，加大帮扶力度，成功打造夜经济小镇，带动购物、餐饮、文旅、娱乐、交通等行业发展。图为安华镇夜市。

范 晨摄

核心阅读

服务业对拉动内需、稳增长、稳就业起着重要作用。各地区各部门针对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等行业特点，提出具体纾困扶持措施，帮扶效果持续显现。

政策帮扶——

落实纾困举措，减轻资金压力

走进宁夏银川河东国际机场，餐饮区的旅客正有序用餐。“受疫情影响，我们的运营成本显著增加。现在，税务部门推出了留抵退税新政策，极大减轻了企业的资金压力，真是雪中送炭。”重庆志华酒店管理公司银川分公司会计朱苗说。

志华公司主要提供机场餐饮服务。朱苗介绍，当地税务部门通过电话、微信主动联系公司，告知退税全流程，远程辅导纳税人网上操作提交资料，两个月累计退税70.66万元，在很大程度上解了公司在员工薪酬、餐饮配送等方面的燃眉之急。

今年以来，受新冠肺炎疫情多地散发等不利因素影响，服务业市场主体特别是小微企业和个体工商户面临不少困难。

近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施。其中，在财政政策方面，进一步加大增值税留抵退税政策力度，预计新增留抵退税1420亿元；在货币金融政策方面，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，加大普惠小微贷款支持力度。

各地区各部门推出的服务业纾困配套政策正密集发力。财政部、税务总局推出10多项减税降费政策；国资委、文旅部等部门出台了小微企业和个体工商户房租减免、促进旅游业恢复发展等系列政策措施；人社部、国家发改委等印发了《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》。

“3、4月份，行业受疫情冲击较大，幸亏有社保缓缴政策，暂时缓解了企业资金压力，度过了艰难时刻。”重庆陶然居饮食文化（集团）有限公司相关负责人介绍。

服务业中量大面广的是中小微企业。据测算，银川市退税企业中，小微企业占比超过八成，尤其对服务行业的纾困解难发挥了重要作用。

辽宁沈阳市新民市轻工大厅云环家用电器商行经营者陈云环说：“个体工商户大多从事服务业，受疫情冲击较大。让我受益最大的除了增值税起征点提高，就是水电费降低10%的优惠政策，节省了店铺运营成本。”

据不完全统计，已有20多个省份因地制宜推出助企纾困举措。山东明确一半以上纾困政策可以“免申即享”，浙江构建“1+5”服务业纾困政策体系，深圳拿出750亿元帮助包括服务业在内的中小微企业。

“服务业对拉动内需、稳增长、稳就业起着重要作用。各地区各部门针对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等行业特点，提出具体纾困扶持措施，帮扶效果还会持续显现。”中国贸促会研究院副院长赵萍说。

平台助力——

推出优惠服务，降低经营成本

“外卖平台降低佣金的政策来得非常及时，我们有信心渡过难关。”天津三可手工虾仁水饺店负责人张茜说。

今年2月，相关部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，要求引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。

3月1日起，针对疫情中高风险地区的中小商户，美团外卖推出技术服务费（佣金）减半，且减半后每单1元封顶的政策举措。

“实行这一政策后，平均一单外卖可以节省七八毛至一块钱，一个月下来，就能节省1000元左右。”张茜说，“1000元虽然看起来不多，但对于我们这样的中小餐饮店来说，还是能解决不少难题。”

今年4月，烘焙连锁品牌“鲍师傅”正式入驻天猫商城。现在，“鲍师傅”在全国40多个城市有近100家门店。在线下门店经营受疫情影响较大的情况下，“鲍师傅”仍在4月创造了历史最佳单月销售数据。

目前，天猫入驻商家可临时支用50%额度保证金补充经营资金流，大大缓解了资金压力。

线下商超也积极出台各种举措，帮扶入驻商家渡过疫情难关。陕西西安赛格国际购物中心从去年8月起开始打造线上购物平台。“以前，我们的线下业务主要覆盖西安市内。现在，商户通过我们的线上平台已经可以辐射到全国，四成的销售额来自西安市外。”该购物中心招商运营中心线上板块负责人张俊才说，“目前，我们正在对线上平台系统进行升级，进一步增加功能、改善体验。”

5月18日，西安市民李颖通过喵街APP下单了一款面霜：“看着直播下单，没想到两个小时就送到手上，无接触购物，又能拿到专柜正品，真方便！”手机另一端，西安开元商城专柜“柜哥”刘超正一面盯着直播屏幕，一面飞快敲着键盘，在后台与带货主播沟通着各种细节。

银泰百货通过喵街APP帮助多家入驻商户实现“云复工”。“商城内各个品牌专柜都可以通过‘开元商城’的账号进行直播带货，即使在因疫情闭店的情况下也能开播。目前我们已经实现了常态化直播，每5天就有一场，拥抱‘新零售’，潜力无限。”刘超说。

转型升级——

提高应变能力，深挖消费潜力

去年12月，受疫情影响，西安市莲湖区“倾城瘾食”餐厅闭店近一个月。正在一筹莫展之际，莲湖区商务局找上门，帮餐厅转型线上，对接外卖平台。

“从线下到线上，菜品搭配、网页设计、客户维护、后台管理……一切都得从头学。但正是因为转型快，餐厅经营日渐有了起色，这些辛苦是值得的。”餐厅负责人冉双全说。

面对疫情冲击，各地服务业领域困难行业经营者也积极自救，加快转型升级。

深耕居民社区——

多年来，北京超市发连锁股份有限公司一直以社区店为主，他们瞄准社区居民对生鲜食品的刚性需求，在优势领域持续深耕。今年5月，在北京海淀区甘家口地区封闭管理期间，居民通过扫二维码下单，超市发店员就能通过微信、电话等方式为社区居民配送商品。“我们根据顾客的购买清单认真核对拣货和配货明细，确保居民放心、安心。”北京超市发连锁股份有限公司常务副总赵萌说。

开展多种经营——

“当前酒店餐饮营销过于传统，在思维模式、管理及运营体系上均缺乏创新。”广东深圳格兰云天酒店管理有限公司董事长张国超介绍，疫情防控期间，国内外酒店行业面临了巨大考验，目前，行业正在积极探索新模式。格兰云天集团正积极推进“酒店+X”业务，只要与现有酒店业务不冲突，“X”业务可以是自有品牌的咖啡，也可以是借助酒店平台的特色产品“线下+线上”零售。目前，蔬菜、水果、包装素食等都进入了酒店的经营范围。

加快数字化转型——

“疫情凸显了物流数字化转型的迫切性，这正和我们的服务内容有关。”宁夏梦驼铃科技公司负责人朱吉表示，银川去年出台政策，为数字经济及智慧城市高质量发展提供专项扶持资金，这为相关服务行业在疫情防控期间继续坚持经营发挥了积极作用。目前，银川有关部门正在产业政策、供应链金融、数字经济平台建设等方面给予支持，帮助物流数字化服务做大做强。“这些举措无疑为服务业加快转型提供了支持。”朱吉告诉记者。

海南龙泉集团董事长符史钦认为，较之疫情冲击，“后疫情时代”的消费变化对行业影响更大，酒店、餐饮等行业要提高应急处置能力，分析应对消费市场的新变化，才能进一步激发消费潜力。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)