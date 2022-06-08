王 珂

挑战与机遇从来都是并存的。从长远来看，我国旅游消费快速升级的方向没有变，旅游市场发展的巨大潜力没有变，旅游行业高质量发展的趋势也没有变

近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。其中，有不少关于促进旅游业恢复发展的举措，包括“对符合条件的交通运输、餐饮、住宿、旅游行业中小微企业、个体工商户，鼓励政府性融资担保机构提供融资担保支持”“鼓励银行向文化旅游、餐饮住宿等其他受疫情影响较大行业企业发放贷款”等。

作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，旅游业受到疫情持续影响，一些旅游企业出现经营困难。根据文化和旅游部数据中心测算，今年“五一”假期，全国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%；实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%。这组数据一定程度上反映出旅游发展面临的挑战和压力。

同时应看到，挑战与机遇从来都是并存的。从长远来看，我国旅游消费快速升级的方向没有变，旅游市场发展的巨大潜力没有变，旅游行业高质量发展的趋势也没有变。在当前国内旅游市场，一些地方、一些领域出现了不少新产品、新服务，充分体现了旅游市场仍然存在很大机遇。

比如，今年二季度以来，露营旅游市场迅速发展壮大，已成为一种新的时尚和潮流。“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品，受到游客青睐。同程旅行发布的《2022“五一”假期旅行消费数据报告》显示，周边露营市场仍在持续升温，“露营”相关旅游搜索热度环比上涨117%。森林露营、海岛露营、公园露营、星空露营和亲子露营成为“五一”最受关注的露营主题。支撑露营旅游热起来的，正是不断迸发和升级的旅游消费需求。

深挖旅游市场新机遇，要更加精准地判断需求新趋势，推出更能符合游客新口味的新产品。当前，旅游消费呈现明显的本地化、小半径特征，“微旅游”“微度假”成为主流。城市公园、开放式景区景点及近郊周边乡村承载主要休闲需求，城市居民休闲空间由城市向周边转移。结合这种新变化，及时推出更加有新意的本地游产品，自然不难获得更多订单。

此外，在信息化浪潮推动下，游客对旅游个性化的需求日益强烈，这为智慧旅游、线上旅游的发展提供了广阔空间。不少景区通过抖音、快手等直播平台开启现场直播，通过“边游边解说”的方式带领游客“云游”。这些颇有新意的尝试，赢得了不少游客的好评。

随着各项帮扶政策逐步落地，旅游企业将逐步解决生产经营中的困难。紧跟“从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变”的需求升级趋势，通过加快新技术的应用打造旅游新供给，不断增强人民出游获得感、幸福感、安全感，旅游业一定能渡过难关，迎来新发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)