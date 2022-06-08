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中消协发布消费提示——

切莫轻信近视治疗产品（消费万花筒）

本报记者  齐志明
2022年06月08日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，我国儿童青少年近视率一直处于较高水平。2020年，儿童青少年总体近视率上升为52.7%。相应地，市场上出现了大量视力保护产品，如护眼贴、护眼仪、穴位按摩仪等，这些产品大多使用“康复”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等词语夸大宣传功效。

　　“自用亲测有效，让眼睛明亮起来。温和好用，能有效缓解视疲劳，改善眼部血液循环。”前不久，某款“明目膏”产品发起团购，宣传说明引起不少消费者注意，很快团购数接近6000人次。

　　一款包装上写着“某明目护眼贴”字样的产品，宣称能治疗近视、散光和视力模糊，并列举了“康先生眼睛近视近1100度，用了‘买10送12’套餐后，近视度数恢复到正常度数”等案例。

　　近视真能被治愈吗？

　　中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，这些广告宣传大多缺乏科学依据，会让部分消费者产生“治疗近视很容易”的误解，反而忽视孩子近视防控，必须对其依法整治。

　　日前，中国消费者协会发布消费提示，提醒广大儿童青少年及家长们，勿轻信所谓的治疗近视广告，近视防控抓早抓小是关键，科学用眼加上适量的户外活动才是“良药”。

　　近视可防、可控，但不可治愈。2019年，国家卫健委、市场监管总局等6部门发布的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》指出：“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。”如果是因为用眼过度等原因导致的假性近视，应及时去正规的眼科医疗机构检查，通过科学的方法恢复；但如果真性近视已经发生，只能通过配戴眼镜、近视眼手术等方式来进行矫正，希望借助明目膏、护眼贴等产品来降低近视度数，甚至恢复视力的说法不靠谱。

　　培养良好用眼习惯要抓早、抓小。从孩子出生到3岁是孩子视力发育的“黄金时期”，这个时期要尽量避免3岁前的婴幼儿使用电子产品。3至6岁是眼睛和视觉功能发育的“关键时期”，家长要关注他们的眼睛发育和视力健康状况，帮助孩子从小养成科学用眼、健康用眼、卫生用眼的习惯。

　　科学用眼加上适量的户外活动，才是近视防控的“良药”。家长要保证孩子每天拥有合理的膳食结构和充足的睡眠，引导孩子养成正确的姿势、阅读和书写方式，连续用眼时间不宜超过40分钟，并注意周围环境的亮度等。此外，要积极督促孩子进行户外活动和体育锻炼，每天应保证2小时以上的户外活动时间或者每周累计14小时以上。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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