本报记者 王俊岭

今年以来，河北省邢台市平乡县先后出台减税降费、金融信贷和提升服务系列纾困政策，助力自行车、童车企业稳产达产，实现内外销双增长。图为6月6日，平乡县一家童车企业员工在赶制一批订单产品。

柴更利摄（人民视觉）

日前，中国银保监会办公厅印发了《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》（简称《通知》），从加大信贷支持力度、做好接续融资安排、适当提高不良贷款容忍度、持续提升服务效率、创新信贷服务模式、完善考核激励机制、发挥保险保障功能等方面，对进一步做好受疫情影响暂时遇困行业企业等的金融服务提出了工作要求，引导银行保险机构进一步加强对相关行业企业的金融支持。

助企纾困力度加大

《通知》包括十二个部分共42条，通过全方位、多角度精准施策，进一步加强对受新冠肺炎疫情影响严重行业企业等的金融支持，确保有关金融纾困政策落地，切实提升遇困行业企业金融服务质效。

在信贷支持方面，《通知》提出银行机构要及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。

在还款安排方面，《通知》要求银行机构积极帮扶前期信用记录良好、因疫情暂时遇困行业企业，能帮尽帮，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。同时，《通知》还从实施延期还本付息、准确实施贷款分类、提供便利还贷方式、对减租人给予支持等多个维度作出了清晰的部署。

在服务效率方面，《通知》强调银行保险机构要着力保障疫情严重区域基础金融服务不间断，对受疫情影响暂停营业或调整营业时间的网点，及时提供替代金融服务，努力降低疫情给金融服务带来的不利影响。在这一过程中，探索采取“容缺办理、事后补办”等方式，以实现快速审批、快速放款。

在保险保障方面，《通知》鼓励保险机构针对因疫情暂时遇困行业企业特点，积极发展财产保险、责任保险业务，创新保险产品，丰富企业风险分散渠道。

金融机构积极行动

随着金融助企纾困政策接连出台，不少金融机构也主动发挥自身优势，积极为企业提供有力支持。

6月2日，中国工商银行发布了“信贷进万企、助力稳大盘”行动方案，对装备制造、科技创新、基础设施、粮食安全、能源保供等重点领域和重点客群以及受疫情影响较大的行业企业，进一步给予精准帮扶。“我们将用好用足各类工具和金融产品，对实体经济重点领域和薄弱环节，应贷尽贷、尽早投放。”中国工商银行董事长陈四清说。

中国进出口银行聚焦进出口环节、外贸主体和产业链供应链，不断加大外贸信贷投放力度，稳定企业生产经营。最新数据显示，截至5月末，中国进出口银行外贸产业贷款余额2.57万亿元，同比增长17.6%。6月1日，该行进一步推出28项举措，内容涵盖降低贷款利率水平、免收企业转账汇款手续费、给予中小企业延期付息和无还本续贷支持等多方面。

中国人寿寿险上海分公司多措并举提升线上服务效率，保障理赔服务效率和质量不因疫情而降低，今年疫情期间已线上受理理赔近15万件。针对部分企业受疫情影响现金流偏于紧张的情况，该公司采取多种灵活的保费缴纳方式缓解企业资金周转压力，为相关企业复工复产复商复市过程中员工的人身安全及时提供了充分的保险保障。

夯实经济发展基础

在中国人民大学中国普惠金融研究院联席院长赵锡军看来，“针对性强”是近期各项金融助企纾困政策的一大亮点。

“《通知》鼓励银行机构针对住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响较大的行业，适当提高不良贷款容忍度，幅度不超过3个百分点，这有利于在特殊时期帮助相关行业企业维持生产经营。此外，《通知》明确提出了‘优化调整考核机制’‘落实尽职免责制度’等要求，这便于金融机构更好地将助企纾困政策执行到位。”赵锡军对本报记者说。

《通知》中的举措还有望与中国人民银行等部门推出的货币金融政策形成合力，加大对“三农”、小微的信贷支持，精准惠及受困的群体和重点领域。中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍，2022年以来，中国人民银行将前两年普惠小微企业信用贷款支持计划的4000亿元额度并入了支农支小的再贷款管理。2022年4月末，全国支农支小再贷款余额达1.86万亿元，同比增加了5294亿元。

赵锡军认为，高效统筹疫情防控和经济社会发展，既是实体经济面临的考验，又对广大金融机构提出了更高要求。“一方面，央行、银保监会、国家外汇管理局等单位都接连出台了助企纾困的真招实招，广大金融机构要积极作为，主动用好政策、形成合力，积极支持有关行业企业渡过难关。另一方面，金融机构助企纾困过程中还要格外注重风险控制，注重因地制宜，不搞‘一刀切’，有效区分哪些是疫情带来的风险、哪些是企业自身经营问题导致的风险，确保金融系统平稳健康。”赵锡军说。

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