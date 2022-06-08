本报记者 潘旭涛

6月4日，在位于北京经开区的SMC（中国）有限公司厂房内，工人正在工作。

新华社记者 彭子洋摄

6月1日，市民在上海外滩金融中心一家超市入口扫场所码。

新华社记者 金立旺摄

5月31日，建设者在位于上海浦东新区的西岛金融中心项目工地上工作。

新华社记者 方 喆摄

6月1日，市民在上海徐家汇公园游玩。

新华社记者 刘 颖摄

6月5日，大批商品车从山东港口青岛港依次上船出口非洲。

张进刚摄（人民图片）

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。中国毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

在6月5日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，“各地要进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象。”

精准防控，疫情态势稳定下降

目前，全国疫情呈现稳定下降态势，疫情防控形势持续向好，但局部地区仍有小幅波动。各地正严格落实疫情防控措施，提升常态化疫情防控的精度和准度。

当前，上海市进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，但疫情反弹风险依然存在。近日，上海一些区陆续出现社会面阳性感染者的报告。面对依然严峻复杂的疫情形势，上海坚持局部应急处置与常态化疫情防控相结合，在早期发现、快速处理、有效管控和市民自我健康管理等方面下功夫，以快制快做好局部疫情处置，巩固来之不易的疫情防控成果。

上海正加密核酸采样点位，动态调配资源，更好满足常态化疫情防控下的检测需求。推进核酸采样点进小区、进园区、进楼宇、进大型企业，确保采样点实时状态信息准确。在各主要景点和公共场所设置“场所码”“数字哨兵”等监测预警设施，并设置“临时观察区”，一旦发现健康码红码或核酸异常人员，及时落实管控措施。

北京疫情防控持续向好态势不断巩固。在6月7日举行的北京疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，首都疫情防控容不得丝毫松懈，必须常抓不懈，坚定推进“动态清零”行动，打好疫情防控主动仗，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。

北京从严从紧从实抓好各项防控措施。坚持重点筛查和常态化检测并行，做到应检的尽检。进入各类公共场所、单位、楼宇、社区（村）等，严格测温扫码，查验72小时内核酸阴性证明；公园、景区坚持限流、预约、错峰；各类图书馆、博物馆、电影院等场所限流开放。

高考期间，北京各区采取多项措施全力做好高考服务保障。朝阳区在部分核酸采样点为考生们开通便捷通道，在封（管）控区域建立高考考生台账。丰台区成立封（管）控考点工作专班，专门统筹信息核实、考生转运等工作。海淀区制定高考工作方案以及8种特殊场景6个方面的专项工作方案，专门成立应急调度小组，处置高考期间考生健康宝弹窗等特殊情况。

目前，辽宁省等地区疫情仍在进展，内蒙古自治区出现聚集性疫情。6月2日，辽宁省疫情防控指挥部召开视频调度会议，强调坚持“人、物、环境”同防，严格闭环管理，落实大规模奥密克戎疫情应急处置工作要求，备足备齐防控人力物资，加快形成强大的筛查、隔离和组织动员能力。6月3日，内蒙古自治区召开疫情应对处置工作视频调度会，强调以快制快，核酸检测、流调溯源、隔离管控等都突出一个“快”字。

全国其他地区也紧绷疫情防控弦，持续巩固疫情防控成果。

广东省广州市优化核酸采样点布点，初步构建起15分钟核酸采样圈，基本实现居民核酸采样“步行15分钟可达，排队等候不超过20分钟”。云南省开展推进60岁以上人群疫苗接种专项行动，通过加大宣传动员力度、优化接种流程、增加临时接种点等方式，提高老年人群接种意愿。天津市筑牢港口疫情防控线，对冷链货物进行全方位、无死角喷淋消杀，对冷藏箱实行全流程溯源。

在6月5日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，“要慎终如始做好常态化疫情防控，立足早发现、早报告、早隔离、早治疗，快速处置，精准防控，阻断疫情传播。”

政策发力，及时稳住经济大盘

疫情防得住，经济也要稳得住。近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《一揽子政策措施》），提出6个方面33项措施，及时加大力度稳住经济大盘。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，保持经济运行在合理区间。

基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，是稳增长的重要抓手。《一揽子政策措施》提出，加快推进一批论证成熟的水利工程项目，加快推动交通基础设施投资，加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度。为进一步发挥投资的关键性作用，一批基础设施建设项目日前相继落地。

5月16日，吴淞江整治工程（江苏段）开工建设；5月19日，福建木兰溪下游水生态修复与治理工程开工建设；5月30日，雄安新区起步区西北围堤治理工程开工建设……近期，水利工程尤其是重大水利工程建设有力推进，充分发挥了水利稳投资、稳增长的重要作用。据了解，今年中国确保新开工重大水利工程30项以上，预计完成水利建设投资8000亿元以上。

交通基础设施建设在促投资、稳增长中同样具有重要作用。交通运输部发布的数据显示，今年1—4月，交通固定资产投资超过9100亿元，同比增长5.7%。“十四五”时期，中国将完成新改建高速公路2.5万公里。《一揽子政策措施》还提出，启动新一轮农村公路建设和改造，在完成今年目标任务的基础上，进一步加强金融等政策支持，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。

工业经济是国民经济的主体和增长引擎，产业链供应链是经济的筋骨血脉。工信部把畅通产业链供应链作为首要任务，建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，聚焦长三角等重点区域，推动关键节点企业复工复产。产业链供应链保通保畅工作取得积极进展，截至5月底，全国工信系统协调解决企业问题诉求4.3万多个，重点地区、重点行业复工达产步伐明显加快，工业经济呈现企稳向好迹象。

外贸外资是经济发展的重要动力。《一揽子政策措施》提出，加快推进重大外资项目，积极吸引外商投资。商务部聚焦重点外资企业和项目，建立了四项机制，分别是一对一“直通车”联系机制、疫情动态快速响应机制、外国商协会常态化交流机制以及外籍人士语言服务机制，及时回应诉求，促进复工达产。数据显示，今年以来，中国外贸外资实现持续增长，展现出较强韧性。1—4月，货物进出口以人民币计同比增长7.9%，服务贸易增长21.9%，实际使用外资增长20.5%。

疫情对中小企业经济运行带来较大冲击。一段时间以来，针对中小企业的纾困帮扶政策密集出台。5月，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，措施包括“2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元”“2022年中小微企业宽带和专线平均资费再降10%”等。

近期，各地也相继出台了稳经济的政策措施。5月29日，宁夏回族自治区公布了稳经济、保增长、促发展的7方面50条举措。6月1日，广东省公布稳经济的6方面131项具体政策，对照国务院部署的6个方面33项政策措施进行细化延伸。6月2日，北京市发布统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案，共6个方面45项措施，着力稳增长、稳市场主体、保就业。

端午小长假期间，各地纷纷采取措施扩内需、保增长、稳经济。北京、山东、辽宁、四川等省（区、市）发放消费券，推动消费回暖。北京市发放绿色节能消费券，可用于购买电视机、空调、电冰箱等21类产品。山东省发放文旅惠民消费券，可用于抵扣景区门票、酒店住宿消费等。

各部门各地区迅速行动，一系列稳经济举措逐步落地生效。6月1日召开的国务院常务会议指出，下一步，一要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；二要坚持用改革举措、市场化办法解难题，深化“放管服”改革；三要强化政策落实督促。

“云端”活跃，新模式添新活力

为应对疫情冲击，不少经济活动被搬到“云端”。“云签约”“云旅游”“直播带岗”等线上新模式发展活跃，为稳定经济增长作出重要贡献。

“云评审”“云签约”等让项目推进“不断线”。近日，山东省东营市东营高新区采取线上远程视频与线下座谈相结合的方式，对招商引资项目进行“云评审”。参审项目涉及高端装备制造、新能源、新材料等多个产业，评审过程就项目投资强度、建设周期、经济社会效益等方面进行综合研判。实行“云评审”，项目推进与疫情防控两不误。“‘云评审’节省了时间和出行成本。”“我们公司只用了30分钟就完成了项目情况汇报、提问、解答、建议等各个环节审批。”“云评审”得到了参与企业的认可。

如今，越来越多的项目推进活动聚集“云端”。5月30日，河南省郑州市郑东新区举办招商引资项目“云签约”仪式，20个项目线上签约，总投资64亿元。6月1日，上海市闵行区举行“云签约”大会，闵行区各街镇（工业区）、园区与康华生物、提米芯创、凯赛生物等企业在线上集中签约了49个项目，总投资206.5亿元。

“云招聘”“直播带岗”等为就业开通“直通车”。6月1日，浙江省舟山群岛新区举办了一场“云上探厂·实景带岗”专场招聘会。17家企业的负责人做客直播间，实景展示企业生产环境，现场回答求职者提问。此次招聘主要涉及软件开发、自动化技术、机械设计、电气设计等岗位。线上直播同步在中国石油大学、浙江工业大学、东北石油大学等多所高校推广，直播观看人数累计达11.7万人次。求职者可以在观看直播、参与互动的同时，一键投递简历。

受疫情影响，大量招聘活动选择了线上举办。5月16日，人社部会同有关方面启动实施了“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台。专项行动将持续至8月25日，预计提供超千万个就业岗位。

“云旅游”“云健身”“云面签”等持续释放消费力。5月初，北京的李女士购买了一套位于丰台区洋桥西里的住房。5月下旬，买卖双方准备到银行进行面签，此时洋桥西里社区成为了疫情封控区，业主刘先生无法前往银行面签。为了不耽误交易周期，5月24日，买卖双方、银行客户经理以及链家交易管家进行了贷款线上签约，仅仅用时20分钟，就顺利完成了面签流程。北京链家相关负责人表示，“北京链家与部分合作银行沟通协调，进行系统升级改造，将线下面签环节全程线上化，客户足不出户就能完成面签。”

疫情冲击下，新产业、新业态、新模式添新活力，为稳经济注入动力。国家统计局发布的数据显示，今年4月，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长10.3％。1—4月，实物商品网上零售额同比增长5.2％，占社会消费品零售额比重有所提升。

(责编：袁勃、牛镛)