本报记者 孔德晨

江西省萍乡市将数字经济作为当地产业转型发展的新动能，引进、培育一批电子信息企业。图为日前在萍乡经济技术开发区周江电子信息产业园一家公司生产车间内，工人们正赶制订单产品。

李桂东摄（人民视觉）

互联网经济不断为制造业赋能，推动制造业企业实现数字化升级。位于杭州市萧山区的长三角（杭州）制造业数字化能力中心全景式呈现未来工厂、工业互联网等先进技术产品，为长三角制造业企业数字化转型提升提供案例参考、产品选型、应用体验等服务。图为市民在该中心参观。

龙 巍摄（人民视觉）

做直播，把村里的好货推广出去；开网店，带着伙伴们一同创业就业……中国数字经济快速发展，2021年全年实物商品网上零售额108042亿元，增长12%，已连续多年成为全球第一大网络零售市场。

近日，国家市场监管总局发布《网络市场监管与服务示范区创建管理办法（试行）》（以下简称《办法》）及其配套评估指标体系，提出“建设一批网络市场监管与服务示范高地”。示范区怎么建？示范区的企业将得到哪些“不一样”的服务？这对促进平台经济、数字经济健康发展的意义何在？

为何要建示范区

“就在今天，6月6日，我们北京市海淀区完成了全国首家示范区创建申报工作。”提及国家市场监管总局刚发布的《办法》，北京市市场监管局有关负责人难掩兴奋，“海淀区平台企业集聚、平台经济活跃，字节跳动、腾讯等企业总部都在这里。这是难得的机遇，我们将探索网络市场监管服务新模式，打造全国数字经济发展‘前沿阵地’。”

对于多数人来说，“网络市场监管与服务示范区”是个新概念。示范区是什么？创建的意义何在？

“网络市场监管与服务示范区，是指经市场监管总局认定，网络市场监管与服务制度健全、机制完善、管理规范、创新能力强，对全国网络市场监管与服务具有示范引领作用的特定区域。”国家市场监管总局有关负责人介绍，早在2020年3月，网络市场监管与服务示范区创建就列入第一批全国创建示范活动保留项目。“为了高标准高质量打造一批示范高地，以点带面引领网络市场规范健康发展，市场监管总局制定出台《办法》及其配套评估指标体系。”该负责人说。

《办法》共25条，主要规定了示范区创建、评估、认定的实体性要求和程序性规定，以及示范区的任务和管理等内容。那么，符合什么条件就可以申请创建示范区？

首先是网络经济基础较好。有完整的网络经济建设和发展规划，有明确的支持政策和保障措施，有一定的网络经济产业规模，或者网络经济有鲜明产业特色和较大发展空间。其次是要有良好的网络市场秩序和营商环境，有健全的网络市场监管体制机制，能提供优质高效便捷的网络市场服务。三是网络市场监管与服务创新能力较强。

“《办法》和指标体系是示范区创建的‘指挥棒’和‘风向标’，二者相互支撑、同步实施。”前述负责人说，“开展网络市场监管与服务示范区创建是推动网络经济高质量发展、稳定市场预期、激发发展活力的创新实践。”

“‘十三五’期间，中国数字经济年均增速超过了16.6%，在全球已处于领先地位。”首都经贸大学城市经济与公共管理学院院长张国山对记者表示，网络市场正是数字经济的重要载体，对于促进中国经济高质量发展具有重要意义。“创建示范区可以成为提升网络市场治理能力和治理水平现代化的重要推手，既服务于网络经济高质量发展大局，又符合地方发展网络经济的实际需要。”

三级指标来评价

示范区的成色由什么说了算？

市场监管总局有关负责人告诉记者，一整套详细的评估指标体系已建立起来。这一评估指标体系包括5个一级指标、10个二级指标、41个三级指标。

其中，5个一级指标分别是“促进发展”（20分）、“规范监管”（25分）、“优化服务”（20分）、“探索创新”（20分）、“综合保障”（15分）。

三级指标则包括大量详细的指标数据，比如：网上零售额同比增速、网络交易经营者数量占市场主体比重、快递业务同比增速、网络市场就业贡献度、严厉查处涉网违法案件、提升公共服务水平激发网络经营者创业创新活力等，均设计了不同分值。同时，规定了具体打分标准，以“网上零售额同比增速”为例，如果近2年创建地区网上零售额同比增速超过全国网上零售额同比增速，超过1年得1分。评估合格要求总分超过85分，且每个一级指标得分率超过75%。

“在指标设计上，我们采用定性指标与定量指标相结合的方式。定量指标主要用于评估‘促进发展’相关工作，定性指标主要评估相关工作是否开展、相关制度机制是否建立健全。”该负责人说。

设计这些指标，背后有何考量？

规范监管。国家信息中心大数据发展部副主任魏颖对记者分析，在完善监管手段方面，评估指标体系要求重点考察智慧监管、信用监管、事前事中事后监管等重要监管手段的推进情况；在规范执法方面，考核重要领域的监管执法情况，做到执法过程的迅速、精准、规范、有效，维护好网络市场经营者和消费者的根本利益。

突出创新，加快建立和完善新型网络监管机制。魏颖说，网络市场是一个新动能、新业态、新模式层出不穷的全新领域，传统的监管方式已经无法满足其发展要求，这就需要示范区的网络监管部门立足实际，有针对性地提出新方法、新手段、新思路，探索出一条适合于网络市场监管的新路子，而指标体系正体现了这一方向。

立足服务，营造网络市场良好生态环境。评估指标体系要求，从供给端和消费端分别对创建主体的网络市场服务进行考核。在服务网络经营者方面，围绕优化流程、简化环节、促进高质量发展、激发创新活力、提升数字化竞争力等方面展开评估。“注重从产品质量、消费者维权、投诉渠道、多元化解纠纷能力等方面开展评价，这将进一步守护消费安全，让群众放心购买。”魏颖说。

“评估指标体系是指导中国网络市场监管和服务示范工作的开创性指标体系。”魏颖说，这不仅为示范区的创建提供了评价依据，也将对中国电子商务产业的持续健康发展起到引领作用。

创新监管与服务

创建示范区，将给互联网企业带来哪些影响？

近日，福州市市场监管局与美团、饿了么签订网络市场规范发展社会共治备忘录。饿了么有关负责人告诉记者，此次合作备忘录内容在数据共享、消费维权、打击违法、分类监管、行业发展等方面均有涉及，其中既有智慧监管创新应用、推进电子证照及相关信息核验应用等，也有机制方面的创新举措。

“平台将落实对入网餐饮服务提供者定期开展抽查、监测、巡检工作，共同督促未达标网红餐饮店限期进行示范提A。”该负责人说，“在骑手权益保护方面，平台也将不断完善绩效考核、订单分派等机制，建立有效的风险防控、矛盾处理及预警报告机制，切实维护外卖送餐员权益。”在企业看来，行业竞争正加速转向优质供给的正向比拼。网络市场监管与服务示范区的创建将助推平台加快转型发展，对完善监管体系、激发平台活力有着重要意义。

建设示范区，也有利于消费者。最近，“百家电商平台点亮”行动正在推进。监管部门引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，以破解平台主体信息和规则不明问题。不少消费者注意到，各大平台相继在首页显著位置持续公示营业执照信息或其链接标识，如实公示与所经营业务有关的行政许可、注册备案、审查批准、认证认可、检验检测等信息。“平台一头连着千千万万的中小微市场主体，一头连着亿万消费者和新就业形态劳动者。”市场监管总局有关负责人说，“平台经济平稳健康发展，对推动经济高质量发展、满足消费者需要具有重要意义。”

目前，已有一些地方先行先试，在创建示范区方面探索出自己的经验。“新经济的特点在‘新’，监管与服务的方法也要‘新’。”宁波市市场监管局有关负责人说，“宁波市将加强对平台经济新业态发展规律的研究，积极探索适应平台经济新业态特点的监管与服务模式，争取首批完成创建验收。”

“伴随一系列落实行动，相信接下来会有一批副省级市、地级市、直辖市的下辖区申请成为示范区。”张国山说，“这对于更好促进中国网络经济健康发展具有重要意义。”

(责编：袁勃、牛镛)