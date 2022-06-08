本报北京电 （记者郁静娴）日前，根据《种子法》及《主要农作物品种审定办法》有关规定，第四届国家农作物品种审定委员会审定通过176个小麦新品种。

据介绍，此次审定通过的新品种有三个特点：

一是高产优质绿色品种数量不断增加。18个品种对赤霉病的抗性达到中抗以上水平，其中宛1204对赤霉病、白粉病、条锈病3种病害均达到中抗水平，华麦11号对赤霉病达到中抗水平、对白粉病达到高抗水平，白湖麦4号、镇麦16对赤霉病、白粉病均达到中抗水平。这些品种在生产中逐步推广有利于中国小麦主产区提高减损增产能力。

二是优质专用型品种数明显增加。11个品种达到优质强筋标准，27个品种达到优质中强筋标准，3个品种达到优质弱筋标准。强筋品种适于生产面包、饺子、拉面粉，弱筋品种适用于饼干、糕点等产品加工，这些品种投入生产将更好满足人民群众对美好生活的需要。

三是耐盐碱小麦品种首次通过国家审定。京麦188、京麦189、京麦12、小偃60等4个耐盐碱小麦品种通过审定，有利于由治理盐碱地适应作物向选育耐盐碱植物适应盐碱地转变。同时，这次审定的品种有90个为种业企业独立选育或者作为第一育种单位，所占比重首次超过50%，同比提高了4个百分点，这表明企业育种能力稳步提升。

此次还撤销了沈免96等95个失去生产利用价值的国家级审定小麦品种，这是继去年撤销296个向日葵登记品种和233个水稻、玉米、大豆、棉花审定品种后的又一重要行动，是探索建立健全农作物品种全生命周期管理有效实施的一次重要实践。

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