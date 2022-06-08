张辛欣

一段时间以来，受疫情等多重因素冲击，我国汽车产业面临较大压力。从开展新能源汽车下乡深挖市场潜力，搭建产业链对接平台做好生产支持，到部署生产企业和产品准入便企措施，加强汽车芯片保供和原材料稳价……连日来，多部门出台一系列措施，全力以赴提振汽车产业。

零部件供应商加班加点赶生产，整车制造企业连续奋战抢时间……一段时间以来，长春汽车产业链日趋稳定。目前一汽集团在长春的五大主机厂日产量稳定在近6000辆，基本实现满产。

受疫情等因素影响，我国汽车产销4月出现较为明显下降。针对企业面临的现实困难，工信部会同有关地方和部门迅速采取行动，组织搭建“汽车产业链供应链畅通协调平台”，建立协同联动机制，累计推动解决企业物流运输和复工复产问题4000多批次。多地设立汽车产业链协调保供工作组，加强产业链跨省协调。

长安汽车与京东工业品达成合作，借助数字化采购管理平台盘活产业链资源，利用智能前置仓将零部件快速部署至厂区附近；通过智慧能源管控系统，国网浙江桐乡市供电公司帮助合众新能源汽车有限公司根据实际生产需求制定增容供电方案，助力产业链节能降耗……借助数字技术，汽车企业提升生产的质效和产业链灵活性。

在有关各方共同努力下，汽车产业复工复产取得阶段性成效，触底反弹的动能正在集聚。“我们还将继续发挥畅通协调平台、央地联动机制作用，加强汽车芯片保供和大宗原材料稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。”工信部副部长辛国斌说。

辛国斌说，当前，汽车产业面临供给受阻、需求转弱的“双向压力”，必须坚持“需求拉动先行、供需双侧发力”，要积极促进消费，抓紧研究稳定和扩大汽车消费的政策举措，持续加大新能源汽车推广应用力度，促进汽车消费加速回升。

工信部、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合印发通知，部署开展2022年新能源汽车下乡活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，鼓励参与活动的企业加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。

深圳多部门联合印发关于促进消费持续恢复的若干措施，其中，新购置新能源汽车给予最高不超过1万元/台的补贴、新增投放2万个普通小汽车增量指标；北京发布稳增长45条措施，“以旧换新”购买新能源汽车最高补贴1万元……多地出台一系列举措，提振汽车消费。

工信部明确，推动提高城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车比例。在四川、湖南等多地，正加快充电桩等基础设施建设。

近日，宁德时代发布消息称，旗下换电品牌EVOGO在厦门启动服务。截至6月2日，途虎养车上海区域工场店复工率已超过98%。为避免上海市民在返岗用车时出现因车辆长期停放而导致电瓶亏电、轮胎亏气等情况，途虎上线专项服务页面提供3公里内免费上门搭电等服务。保养、换电、二手车回收……汽车服务领域模式不断丰富。

业内专家表示，本轮稳定汽车生产、促进消费政策工具多、力度大、范围广。我国汽车产业体系完整、市场需求多元，随着相关支持政策效应显现，汽车产业将克服困难，实现平稳健康发展。

新华社北京6月7日电

(责编：王震、陈键)