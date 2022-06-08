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建设银行：以新金融行动助力新市民安居乐业

2022年06月08日17:11 | 来源：人民网
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据中国建设银行（以下简称建设银行）消息，近日，《中国建设银行服务新市民金融行动方案》印发，在创业就业、住房安居、一老一小、医疗保障和基础金融服务等方面，调动发挥建行集团资源和优势，打造系列品牌产品以及资费减免、绿色通道、增值服务等多项专属权益的综合服务体系，构建贯穿新市民全生命周期的金融服务，提高新市民金融服务可得性和便利性，提供更多贴近新市民生活场景的非金融服务，营造连接B、G、C端的一体化服务生态，以新金融行动传递建行温度，织就新市民情感网络，铸就建行金字招牌，切实增强新市民的获得感、幸福感、安全感，助力全社会营造金融服务新市民的良好氛围。

不断加大信贷投放力度

为了让新市民进城以后能够真正“留下来”，建设银行大力加强对吸纳新市民较多区域和行业的金融支持，制定差别化信贷政策、倾斜配套资源、不断加大信贷投放力度。2022年一季度，建设银行制造业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，居民服务、修理和其他服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业贷款余额超5.3万亿元，较年初增长9.76%。

依托普惠金融战略成果，建设银行加大对新市民就业贡献较多的市场主体的信贷支持，运用互联网思维和数字化经营理念破解小微企业信息不对称、缺少抵押物难题，建立起有别于银行传统业务的普惠金融“五化三一”线上融资服务模式，即“批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务”，以及“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费。建设银行为小微企业提供全链条多场景供应链金融服务，围绕产业链场景生态，在产业链上深耕细作，将服务不断向产业链链条两端延伸，推动穿透服务至产业链末端普惠中小微企业、个体工商户。2022年一季度，建设银行普惠型小微企业贷款余额超2万亿元，较年初增长 8.03%，助力企业更好发挥就业带动作用。

为了提高新市民就业的权益保障水平，建设银行充分发挥信息技术、数据和渠道优势，配合多地政府部门完善农民工工资支付监控预警平台，2022年一季度，累计支持12.55万个单位用户办理农民工代发工资超1100万笔，金额超1100亿元。

加强对新市民创业的信贷支持

建设银行加大普惠个人经营性贷款投放，充分调动各方资源，加大拳头产品推广，加强对新市民创业的信贷支持。建行与上海等多地就业促进中心合作推出创业担保贷款，新市民创业不仅可获得创业基金，还可享受贴息、简化手续、利率优惠、灵活设置还款期限、减免服务费等多项普惠政策。

在湖南，30岁出头的新市民小唐在2014年毕业后选择留在长沙创业，一直经营着一家建筑材料加工企业，在创业的这7年里，从小微快贷、税易贷、云义贷，到个人快贷、助业贷，在建行能做的普惠产品，他基本用了个遍。“我一直很感谢建行湖南分行的支持，尤其是疫情发生以来，建行对小微企业不仅有利率优惠，还给了我延期续贷的方案，帮我渡过了难关。” 这些年，他的生意越做越大，日子也越过越红火，还成了建行的“铁粉”。

据悉，建设银行以“创业者港湾”为载体，依托线上平台及线下服务实体，集聚行内外资源，以金融服务为主线，为新市民中的创业客户群体提供“金融+孵化+产业+辅导”一站式综合服务，为新市民创业持续注入金融活水。在厦门，位于软件园二期建行科技支行内的“创业者港湾”是厦门市创业者家园，港湾中提供免费使用的咖啡机、沉浸骑行设备、3D打印机、专属办公区域等硬件设施；港湾为创业者们量身订制了“科技金融智慧屏”，打造惠企政策快速检索和政策解读功能，让创业者“一眼”获知厦门惠企政策；同时，还为创业者提供包括辅导培训、孵化空间、创业大赛、创投服务、信贷融资、产业对接等六大项支持服务，帮助创业者解决企业经营管理中遇到的难题。

加强保障性住房建设信贷支持

为了让新市民住得起、住得稳、住得好，建设银行加强保障性住房建设的信贷支持。用好公租房开发贷款、公司住房租赁贷款等产品，打好组合拳，有效扩大房源供给，提升住房品质，针对租赁企业在租赁住房的新建、改建、购买、装修改租、经营管理等过程的金融需求，依法合规加大信贷支持力度，特别是针对保障性租赁住房，设置差别化的贷款条件和流程要求，降低住房租赁企业资金成本，助力缓解新市民住房压力。2022年一季度，建行支持保障性租赁住房及类保障性租赁住房项目贷款累计投放超880亿元，较年初新增超210亿元，支持房源达65万套。

为了合理满足新市民购房安居信贷需求，建设银行优化个人住房贷款业务流程，依托手机银行、微信小程序等渠道，实现新市民个人住房贷款申请、提前还本等业务线上办理，提升借款和还款便利度；推广个人住房贷款各环节与政府部门系统直连，加强信息交互，在符合条件的城市试点不动产抵押线上办理；探索运用“数据＋科技”科学评估新市民购房能力和收入水平，满足新市民购房者的合理住房信贷需求。在上海，针对新市民在进城、落户过渡阶段所产生的装修、购买家具、家电等刚性需求，建行上海市分行与装修公司、家具城等渠道开展合作，推出纯信用、无担保的装修分期产品，满足新市民差异化金融需求。

为了更好满足新市民等群体的“租房梦”，建设银行积极支持住房租赁市场健康发展，支持各级住建部门做好全国保障性租赁住房App、公租房App及相关管理系统建设优化和推广应用。支持建信住房公司发挥专业服务优势，建设高品质“CCB建融家园”长租社区，向新市民提供可长期租赁的优质房源，提升新市民租住品质。在浙江，建行浙江省分行协同建信住房浙江公司探索打造“蓝领、白领、科创、员工”四大类各具特色的长租社区，为社会不同阶层提供高品质有温度的家，截至2021年12月底，共收购并持有租赁权房源近1.3万套（间），已建成开业CCB建融家园16个，并主动将所有CCB建融家园房源推荐给政府纳为保障性租赁住房，以优惠价格供应新市民和青年人，充分利用CCB建融家园履行社会责任，针对新冠肺炎疫情、外来务工人员就地过年等推出暖心活动，累计减免租金近50万元，惠及563人。

提升基础金融服务的便利性可得性

为了提升新市民基础金融服务的便利性和可得性，建设银行拓宽金融服务渠道，提升线上线下服务融合度，简化办理流程和申请材料，提升“新市民”开户、个人住房贷款借款和还款业务、信用卡及分期业务、保险业务等的便利度和服务质效，鼓励各地结合辖内实际情况，合理减免新市民金融服务收费，针对符合条件的账户免收年费、小额账户管理费、工本费等。

在金融服务之外，建设银行针对新市民特点，提供更多贴近新市民生活场景的非金融服务，助力数字政府建设，共享网点办政务，提供房产证明、婚育、养老等政务服务事项的查询办理，让新市民告别“不远千里来办证”的无奈，推动社保、医保、公积金等与新市民关联度较高的政务事项跨省通办，有效解决新市民异地办事“多地跑”“折返跑”问题，助力落实“马上办、网上办、一地办”的百姓期待。线下近1.4万家网点建设“劳动者港湾”，为环卫工人、快递员、出租车司机等户外劳动者提供临时休息、喝水、充电、热饭等贴心、周到的惠民服务，用新金融力量赋能新市民等劳动者群体。

在深圳，建行深圳市分行结合区域发展特点及分行特色优势，重点围绕新市民住房、就业、创业、消费、理财、养老、教育等七大场景，创新搭建“1+1+1+1+N”服务体系，制定《深圳新市民金融服务工作措施30条》。探索搭建“1”个平台，让新市民“一部手机解难题”，目前正在“建行生活”APP打造“新市民”专属板块，通过链接政府相关数字平台并结合建行自身金融业务，构建覆盖七大场景的政融支付与惠民教育体系，打造新市民身边的政务大厅与新金融服务大厅。整合创新“1”揽子金融产品，提升专业化、多元化服务质量，打造涵盖50余项品牌产品以及多项专属权益的综合服务体系，不断丰富、创新产品和服务模式，构建贯穿新市民全生命周期的金融服务。计划推出“1”套新市民服务系列丛书，提升新市民知识获得便利性，丛书共分为就业篇、创业篇、大学生篇、都市丽人篇、消费者权益保护篇、建行专属产品及服务手册等六册，助力提高新市民群体金融素养和风险防范意识。锤炼“1”支本领过硬的新市民金融服务队伍，不断提高新市民金融服务质效。下一步，将打造“N”个品牌活动，深入社区、企业、产业园、学校等，针对居民、工人、学生等不同群体，定向开展主题活动，全面提高新市民金融服务的幸福感与安全感。

(责编：曹淼、李源)

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