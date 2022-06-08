原标题：约30万人！福建应届高校毕业生创新高 这些举措促进就业

发放企业吸纳就业补贴、加密线上线下招聘会频次、为困难毕业生就业兜底……福建出台系列举措，切实优化就业服务，促进高校毕业生就业。

省人社厅副厅长童长峰在6日召开的福建省贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施新闻发布会上说，今年，全省应届高校毕业生约30万人，同比约增加5.5万人，总量和增量均创历史新高。福建推出了系列政策举措，目前毕业生毕业去向落实率与去年同期基本持平。

扩大就业岗位。综合运用政策补贴工具，如为企业发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴和一次性扩岗补助等，鼓励和支持企业吸纳高校毕业生就业，拓展新兴领域就业空间，推动高校毕业生多渠道多形式就业。同时，稳定公共部门岗位供给，扩大“三支一扶”计划等基层服务项目招募规模，今年省级“三支一扶”计划招募岗位由去年的600个增至1000个，增长约67%。

促进供需对接。组织开展“公共就业服务进校园”等系列活动，加密线上线下招聘会频次，实施就业见习岗位募集计划等，抢抓毕业生求职黄金期、冲刺期。5月底至6月中旬，福建省大中专毕业生就业工作领导小组还组织开展为期20天的“送岗留才进校园”活动，带企送岗到省内各高校，集中向高校毕业生推介，带动各级各部门合力做好高校毕业生就业工作。

做好困难毕业生就业托底保障。对低收入家庭、零就业家庭、身体残疾等就业困难毕业生，实施就业“红娘”帮扶行动，通过落实“一人一档”“一人一策”等举措，提供个性化指导，帮助他们尽快实现就业。对通过市场化方式难以就业的毕业生，将依托基层公共管理和社会服务岗位、公益性岗位等，予以兜底安置。（蒋巧玲）

(责编：董童、李源)