原标题：保就业稳增长！北京加强高校毕业生就业帮扶

记者从6月7日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，北京将多措并举稳住就业基本盘，加强高校毕业生就业帮扶。今明两年北京市国有企业招收北京市应届高校毕业生将实现增长。

北京市人力资源社会保障局副局长马兆军介绍，北京将加强国有企业机关事业单位招收高校毕业生岗位开发。今明两年北京市国有企业招收北京市大专及以上应届高校毕业生实现一定比例的增长，稳定北京市机关事业单位招收应届高校毕业生规模，并适当向困难家庭高校毕业生倾斜。开发基层就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、检察院法院司法辅助和行政复议辅助等就业岗位，支持高校、科研院所和企业扩大科研助理岗位规模。支持应届高校毕业生报考社区工作者、生态涵养区乡村振兴协理员、社区卫生服务中心护技岗位。

马兆军说，招用毕业年度北京市高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，给予每人1500元一次性扩岗补助，政策执行期限至2022年年底。用人单位招用毕业年度北京市高校毕业生，符合条件的给予社会保险补贴。

与此同时，为全力统筹疫情防控和稳定经济增长，北京市政府日前印发的《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》从6个方面，通过45项措施，针对疫情之下企业、群众面临的实际困难，打出稳链降本保畅纾困“组合拳”。

北京市发改委副主任王颖捷介绍，在高效统筹疫情防控和经济社会发展方面，一方面，北京将积极稳妥有序推进复工复产、稳产达产，通过闭环生产管理培训、支持复工复产等方式提高企业抵御疫情影响能力。另一方面，北京将多措并举降本纾困，以留抵退税“直达快享”、社会保险费和住房公积金“应缓尽缓”、国有房租减免“即申即享”、水电气“欠费不停供”、开行“融资纾困直通车”等方式，最大限度降低企业、群众生产生活成本。此外，北京还将聚焦公路、铁路、航空三大通道，打通“大动脉”、畅通“微循环”，让货运物流跑起来、重要物资不断供。

截至6日，北京国有单位已为近4万家小微企业和个体工商户减免租金约58.6亿元。其中市级国有单位已为2.3万家租户减免约39亿元，区级国有单位已为近1.7万家租户减免超19亿元。（记者 张漫子）

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