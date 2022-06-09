本报记者 吴秋余

日前，国务院推出扎实稳住经济的一揽子政策措施。其中的货币金融政策有哪些？将重点支持哪些方面？如何尽快推动落实落地？中国人民银行、国家外汇管理局相关负责人进行了解读。

加大对小微企业支持力度

“一揽子货币金融政策按照‘稳存量、扩增量、降成本、促开放’的总体思路，强化政策引导，发挥市场作用，及时精准惠及受困的群体和重点领域，助力稳住经济大盘。”人民银行副行长、外汇局局长潘功胜介绍，此次国务院出台的扎实稳住经济的一揽子政策措施，包括6方面33项具体政策，其中货币金融政策主要有5项，还有其他配合性政策11项。具体来看，这些政策主要涉及5个方面：

一是聚焦市场主体。鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款以及受疫情影响的个人住房与消费贷款等，实施延期还本付息的政策。加大对地方法人银行发放的普惠小微贷款的激励强度，按照余额增量的2%给予激励。同时，创新优化商业汇票、应收账款融资、融资担保等手段，加大对小微企业融资的支持力度。

二是聚焦有效投资。持续引导金融机构增强信贷总量增长的稳定性，通过建立政银企对接机制，加大对水利、交通、能源等基础设施建设和重大项目等重点领域的信贷支持。

三是聚焦降低融资成本。深化贷款市场报价利率（LPR）改革，发挥LPR的指导性作用，带动企业贷款利率稳中有降。督促指导金融市场基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免。

四是聚焦重点领域。用好结构性货币政策工具，加大对交通物流、粮食能源安全、科技创新、产业链供应链稳定等重点领域的金融支持。

五是聚焦对外开放。支持符合条件的高新技术和“专精特新”企业开展外债便利化额度试点，丰富外汇市场产品，提高企业汇率避险能力，进一步优化便利境外机构投资者投资中国债券市场。

潘功胜表示，在实施货币信贷政策时注重把握好3项原则：一是在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展；二是在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡；三是在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。

贷款延期政策支持力度更大、受益面更广

近日召开的国务院常务会议提出，对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息；汽车央企发放的900亿元商用货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。

2020年初，银保监会、人民银行等部门出台贷款延期还本付息政策，帮助中小微企业应对疫情冲击；当年6月，人民银行又出台普惠小微企业贷款延期支持工具，专门支持地方法人银行贷款延期。这个政策执行至2021年底，其间，金融机构累计对16万亿元的贷款本息实施延期，其中中小微企业贷款13.1万亿元。

人民银行货币政策司司长邹澜介绍，与之前的政策相比，此次延期政策主要有4个特点：

一是政策支持力度更大。延期支持工具到期后，今年起人民银行按照市场化方式接续转化为普惠小微贷款支持工具，对符合条件的普惠小微贷款余额增量的1%提供资金激励。此次政策决定将资金支持的比例从1%提高到2%，进一步调动金融机构积极性，同时明确对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录。

二是注重发挥银行的主动性。本次政策明确商业银行按照市场化原则与受困主体自主协商，对今年年底前到期的贷款实施延期还本付息。要求银行提前联系企业，主动对接延期需求，努力做到应延尽延。

三是政策受益面扩大。此次政策支持对象明确增加了受疫情影响严重的货车司机等人群，将货车司机贷款、商用货车消费贷款以及个人住房、消费等贷款纳入了延期范围。

四是创新支持方式。目前约有六成的货车贷款发放主体是汽车集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司。“我们引导这三类非银金融机构创新推出货运物流主题金融债券，用于向货车车主和相关物流企业提供贷款延期还本付息和接续、新增投放资金的支持。”邹澜说。

跨境融资便利化试点区域增至17个

为高效统筹疫情防控和经济社会发展，外汇局近期推出一系列助企纾困和改革开放的新举措。一是提升贸易投融资便利化水平。跨境融资便利化试点区域增至17个，覆盖全国80%的高新技术和“专精特新”企业，原来9个区域便利化额度提高到等值1000万美元。二是多措并举服务企业汇率风险管理。今年1—4月企业外汇套保规模同比增长48%，“首办户”新增近1万家。三是稳妥有序推进金融市场对外开放。“下一步，外汇局将持续跟踪市场需求，不断为市场主体提供更加便利和开放的外汇市场环境。”外汇局副局长王春英说。

人民银行宏观审慎局局长李斌表示，下一阶段，人民银行将继续强化对外贸外资金融支持力度，继续以市场驱动和企业自主选择为基础，加快出台支持跨境电商等外贸新业态跨境人民币政策，稳步扩大本外币一体化资金池试点，研究优化人民币结算企业重点监管名单制度；引导金融机构优化业务办理流程，为企业提供涵盖人民币贸易融资、结算在内的综合性金融服务，助力稳住外贸外资的基本盘。

潘功胜表示，将继续加大稳健的货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，与有关部门齐心协力，发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应，保持经济运行在合理区间。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)