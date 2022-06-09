本报记者 罗珊珊

5月26日，国务院办公厅发布《关于推动外贸保稳提质的意见》（以下简称《意见》），6月8日，国新办召开政策例行吹风会，介绍有关情况。

“今年以来，在各方共同努力下，我们的对外贸易可以说开局平稳。1—4月，全国外贸进出口达到12.58万亿元，增长7.9%。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说，与此同时，我们也要看到，外贸还面临一系列不确定性因素，还面临不少压力。

针对当前外贸发展面临的问题，商务部会同国家发展改革委、财政部、人民银行、海关总署等27个部门，从4方面研究出台了相关政策，聚焦保主体、保订单、保市场、保信心、保履约。

《意见》提出要加大财税金融支持力度。商务部对外贸易司司长李兴乾表示，出口信用保险是国际通行的支持外贸企业的政策措施。今年以来，中国外贸企业面临的各类风险挑战在增多，防范化解风险的诉求也在提升，对出口信用保险的需求在增加。商务部积极推动中国出口信用保险公司更好地履行政策性职能，加大承保力度，创新服务，提供更多的风险保障。截至5月底，中信保公司承保的规模已经突破了3500亿美元，同比增长12.7%，为14.9万家外贸企业提供了保险服务。

商务部将会同相关部门进一步发挥好出口信用保险的风险保障和融资增信作用，强化出口信用保险与出口退税政策相衔接，将企业取得的出口信用保险赔款视同为收汇处理，允许企业办理退税。将扩大保单融资的规模，鼓励银行与出口信保机构加强对接，更好满足外贸企业的资金需求。

在帮助企业开展汇率避险和人民币跨境结算方面，中国人民银行国际司负责人周宇介绍，人民银行会继续推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导市场主体树立“风险中性”的理念。同时指导金融机构为进出口企业提供更多的汇率风险管理产品，在风险可控的情况下，帮助企业特别是外贸企业规避汇率风险。今年1—4月，企业外汇套保规模同比增长了48%，首次办理汇率避险业务的企业新增近1万家。

目前，人民银行正在完善涉及跨境电商等新业态的跨境人民币业务的政策，促进外贸新业态发展。总体来看，跨境人民币业务支持实体经济的能力正在不断提升。今年1—4月，跨境贸易人民币收付规模合计2.6万亿元，同比增长24%。

为全力保障货运物流运输，海关总署出台了促进外贸保稳提质10条措施，加快企业急需货物通关，提高进出境物流效率，保障重点区域产业链供应链循环畅通，建立完善服务企业的长效机制，支持企业复工达产。海关总署综合业务司司长金海介绍，今年前4个月，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加4.7%。目前，从海关受理的长三角等区域业务看，货物进出口明显恢复，外贸实现保稳提质目标任务仍然有较好的支撑。下一步，海关总署将密切跟踪分析进出口形势变化，全力促进我国外贸平稳发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 04 版）

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