本报记者 吴 焰 韩俊杰

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围绕“谁来种地、怎样种地”，安徽淮南探索实施农业生产托管模式，不仅解决了土地撂荒问题，还增加了农户收入，保障了粮食安全。与此同时，当地通过“农管家”为农业生产提供“一站式”服务，以农业保险等金融服务提供资金、风险保障，进一步促进了多方共赢。

趁着天气还不太热，安徽省淮南市谢家集区杨公居委会的农户徐士虎来到田里翻地。儿子开着一台拖拉机在前面旋耕，61岁的老徐在后面打理秸秆。老徐告诉记者，儿子在外打工，这几天回来帮忙，家里的几亩地分布在5个地块里，两人疲惫不堪。

人手不足，地块小，小户种植成本高，大型农机进不去……针对老徐父子这样的农户遇到的难题，近年来，淮南市聚焦解决“谁来种地、怎样种地”，探索实施农业生产托管模式，有序推进土地流转和适度规模经营，实现农民增收、粮食增产、企业增盈。

土地委托，让农户有收入无顾虑

周末，梁桂琴一家人驱车从合肥回到杨公镇前瓦村。她家里一共有10亩地，去年以每亩650元的价格委托给了村委会，时间为5年。今年4月1日，在小麦播种前，村党支部书记、村委会主任王军早早就把6500元租金交到了她手里。“现在真省心，不担心地撂荒了，还能有一笔收入。”梁桂琴说。

梁桂琴告诉记者，因为在外地生活，不方便打理农活，去年家里的地撂了荒。对此，王军坦言，在前瓦村，像梁桂琴家这样的情况不在少数。

去年，前瓦村整村推进农业生产托管改革。全村400多户村民与村委会签订了土地托管合同，以每亩650元的价格委托给村委会。村委会再以每亩700元的价格委托给青源家庭农场等种粮大户，其中50元的差价以管理费的形式作为村集体收入。“村民除了租金收入，还可以到种粮大户那里务工。”王军说，今年村集体收入达到20多万元，这笔钱除给村民分红外，还会用来修建烘干仓储设施。

土地委托给村集体，再由村集体委托给种粮大户，以后自家的地会不会要不回来？当初，梁桂琴也有类似顾虑。为此，淮南市开发了土地延包电子证照系统。通过无人机测绘，每家每户的土地被精确标注在地图上，农户一目了然。此外，集体托管后，小田变大田，不仅便于机械化耕作，还让土地变“多”了。据统计，托管后每个村子平均多出几十亩地。

集聚资源，为生产提供“一站式”服务

在外打工十来年后，寿县农户李方迅决定回老家种地。虽说从小就生活在农村，但李方迅仅有的耕种知识早就不够用了。他坦言，多亏有了“农管家”，有问题随时求助，让他这个门外汉在短时间内成了种地的“好把式”。“植保全程服务，今年每亩小麦至少增收200斤。”李方迅高兴地告诉记者。

李方迅所说的“农管家”，负责淮南市推行农业生产托管的重要一环，即要素跟进和服务跟进。走进安徽农管家农业服务有限公司，记者看到，办公区域集聚了农资公司、银行、保险、技术支持等各个部门，可以为农业生产提供“一站式”服务。

“今年化肥价格涨幅较大，我们从厂家集中采购，每吨价格能便宜200—400元。”“农管家”公司总经理助理向杰介绍，“农管家”负责农资集中采购，通过与进驻在这里的中农集团现代农业服务有限公司工作人员洽谈，从最近的基地调运化肥，降低了采购成本。此外，公司服务涵盖耕、种、管、收、售各个环节，每亩地每年只收10元服务费。“只要一个电话，工作人员就能第一时间到达现场，帮助解决问题。”向杰说。

去年，青源家庭农场遭遇资金瓶颈，向“农管家”求助。经沟通后，向杰很快与本地一家进驻“农管家”的银行对接。银行了解评估了农场情况后，授信200万元，用以支付土地的租金，使农场实现顺利运营。

“据不完全统计，淮南市水稻、小麦的种类一度达到600多种。品种多、品质不一，也给病虫害防治带来了挑战。”淮南市农业农村局副局长吴震宇说。如今，“农管家”对种子进行集中采购，全市的粮食品种逐渐统一，品质不断提高。

目前，“农管家”已对接了10万亩土地的粮食销售任务，每斤收购价格为1.5元，比市场价高出0.2元左右。在“农管家”的运作下，以“淮畔良品”为注册商标的特色农产品已推向市场。最近，在公司的几个直播间内，直播带货主播正忙得不亦乐乎。

保险托底，为农业降风险增动力

去年水稻季，是李方迅回老家后种植的第一季。当时，因为遭遇水灾，他在寿县租种的水稻里，有180多亩被淹，损失不小。保险公司在核定损失后，给他理赔了12.8万元，让他收回了受灾地块的种地成本。

以往，小农户直接对接大户，一旦大户遭遇自然灾害、资金链断裂，就容易发生跑路现象，导致土地撂荒。对此，安丰镇谷贝村党支部书记王教宇深有感触，2014年，村里流转了8000多亩土地，但因为农业靠天吃饭，抗灾能力弱，4个种植大户中跑了3个，最后只能由村集体为农户垫付了租金。

大户跑路及由此带来的土地撂荒，根本原因还是在于农业生产的风险高。为此，淮南市推动多家保险公司量身定制农业保险新产品，综合保底收益和生产成本，以一亩地2000元（全年一亩小麦700元、一亩水稻1300元）的保额，为种植大户“托底”。“结合农业生产托管‘保底收益+分红’的特点，在国家政策性保险的基础上提供商业补充保险。”国元农业保险淮南中心支公司负责人沈耀华介绍，去年公司为农业生产托管改革试点提供了4000万元的风险保障。

“如今有了托底收益，既降低了农民种地的风险，还能够作为他们获取信贷的基础，为融资增信。”淮南市委书记任泽锋说，当地不断推进的金融服务，有力支撑了农业生产托管改革。

看到老徐父子的辛劳，一旁的吴震宇趁机做工作。“明年争取把你们这片的地也托管了，你看怎么样？”“那就太好了，地不撂荒了，还能有一份收入，我支持！”老徐忙着接话，脸上笑容满溢。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 11 版）

(责编：牛镛、袁勃)