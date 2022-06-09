本报记者 连锦添

青山环抱下，一垄垄茶树与竹林为邻，从山脚跃上山头，延伸向山谷。在福建省政和县铁山镇大红村的白鹭窠生态茶园，新立的智慧监测杆正在不断收集数据。茶叶科技专家可以通过手机端实时察看茶园，提取土壤、温度、湿度等数据，远程研判茶园情况。

铁山镇副镇长杨武飞介绍，白鹭窠生态茶园是当地投资800多万元建设的高标准示范基地，从种苗选育、土壤改良、园区管护等方面注入科技力量，全面提升茶叶品质，目前一期建设已完工。

铁山镇茶农张庭忠告诉记者，他家承包了7亩茶山，随着当地的白茶品牌日益响亮，茶青价格上涨，2021年他家仅种茶收入就增至7万多元。

受益的并非张庭忠一人。2021年，政和县茶产业全产业链产值突破40亿元，连续3年获评“中国茶业百强县”，带动全县13.38万茶农增收。

据介绍，2017年，政和白茶头春茶青的每斤收购价只有30元左右。近5年，价格不断增长，去年达90元至120元，每亩茶园收入增至上万元。

茶产业加速发展的背后，是政和县立足本地生态优势、发展特色产业的努力。政和县每年拿出1000万元作为茶产业发展基金，目前正在推进建设的生态茶叶示范基地有33个，辐射带动8.9万亩茶园开展标准化种植。这些茶园采取溯源管理方式，形成了网格化管控机制，使茶叶质量得到了有效把控。与此同时，目前已有74名科技特派员覆盖了全县茶乡。

不仅如此，制茶环节的科技含量也在不断提升。当地茶企纷纷寻求与科研机构合作，加大研发投入。瑞茗茶业总经理余步贵是省级“非遗”传承人，参与过多项白茶标准的修订工作。多年来，他不断研发改进设备和工艺，打破了制作白茶靠天吃饭的局面。

抢抓机遇，统筹做好“三茶”（茶文化、茶产业、茶科技），政和县积极把握发展机遇。在东平镇，大型“三茶”融合项目茶是康科技有限公司正在赶工建设，政府多部门通力合作，实现“交地即交证、拿地即开工”，目前5栋标准厂房已封顶。工地现场，临时厂房里已堆满初加工的白茶，文化楼、科研楼、茶旅观光步道等也正在紧锣密鼓建设中。项目建成后，将大大促进当地“三茶”融合发展。

除了茶产业，政和县的竹家具产业也在颠覆人们的传统印象。

桌椅、柜子、沙发，茶具、灯具、门窗……在政和县，人们依靠现代工业技术，实现全竹利用、全链开发，把小竹子做成了大产业。

在祥福工艺公司的茶竹空间，记者看到，全套的常用家具不仅可以用竹材制造，而且设计时尚。公司董事长杨忠介绍， 2016年前，竹家具还默默无闻，卖不上价。这几年通过创新研发、产业升级，公司生意越来越红火。如今公司年产竹家具5万套、竹茶具150多万套，拥有157项专利，线上线下销售都实现了较快增长。

据了解，目前政和县已兴办竹企220多家，生产品种达3600多个，拥有各项专利601项，成为福建省规模最大的竹具加工基地。2021年，全县竹业产值实现53亿元。

产业聚集，群众致富。如今的政和县，绿色发展之路越走越宽。政和县委书记黄拔荣介绍，县里正谋划进一步做大特色产业，力争到2025年，茶产业、竹产业的年产值双双达到100亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 11 版）

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