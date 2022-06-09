开栏的话：县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。为助力推进以县城为重要载体的城镇化建设，即日起，新华社开设“走进县城看发展”栏目，聚焦一批典型县城，反映相关县城坚持以人为核心、因地制宜推进新型城镇化的经验做法。

新华社记者李凤双、闫起磊

登得上城楼，望得见古塔，记得住乡愁，古城肌理可见可触。古今交融，城乡互融，产城相融，百姓家园宜居宜业。千年古郡、国家历史文化名城河北正定，加快推动高质量发展的氛围日益浓厚。

看古城：登得上城楼 望得见古塔

从石家庄市主城区出发北行，越过碧波荡漾的滹沱河，便可望见巍然矗立的正定古城南城门。登楼远眺，古街古楼、古寺古塔、古城古韵尽收眼底，古城中轴线、古建轮廓线、城市天际线一览无余。

河北正定古城景色。（无人机照片） 新华社记者 朱旭东 摄

“在这里，可以一眼观四塔，座座都是国保文物；那片高大的古建筑群，就是享誉海内外的隆兴寺；与其相隔不远，便是正定旅游名片‘荣国府’……”正定县文化广电体育和旅游局局长王鹏介绍，得益于近年来实施的古城风貌恢复提升工程，一大批“国保”文物古迹从民居中凸显出来，实现“有尊严地复活”。

正定有1600多年的建城史，自北魏至清末，一直是郡、州、路、府治所，曾与北京、保定并称“北方三雄镇”，曾有“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”胜景。

近年来，正定县坚持把历史文化资源当作第一资源，将旅游兴县和古城保护恢复以及文明城市创建相结合，在河北省、石家庄市的支持下，加快古城保护提升步伐。

正定县划定历史城区范围，严控范围内建筑高度、体量、风格、色彩，确保与古城风貌和谐统一。聘请专业团队系统编制规划，实施了城门保护恢复、古寺群落修缮、阳和楼复建、“荣国府”周边环境整治等24项工程。“北方雄镇”历史风貌得以有效恢复。

同时，坚持地下地上、里子面子并重，补齐民生短板：完成108个老旧小区和6个城中村、棚户区改造，224个小区实现物业管理全覆盖；整治600多条小街巷，对文物景区、公园广场、主干道及400余栋楼体进行景观亮化，城市宜居宜业宜游水平全面提升。

如今，正定古城不仅成为石家庄市民休闲“后花园”，更成为京津冀旅游热门“打卡地”，旅游业逐步成为正定县支柱产业。

走乡村：家在景中住 人在花中游

出正定古城南城门，沿着滹沱河畔西行不到两公里，就到了美丽乡村塔元庄。纵览古城繁华之后，人们总喜欢来这里体验田园乐趣。

“村在景里，景在村里，村民有钱、有车、有楼房，人在花中游、车在林中走、家在河边住。你们说，我们该叫村呢，还是叫景区？”一有空就给游客当导游的塔元庄村党委书记尹计平幽默地与游客互动。

塔元庄村原本是个土地贫瘠的落后村。尹计平说，改革开放以来，塔元庄村依托距离市区和县城较近的区位优势，沿着“半城郊型”经济发展路子，瞄准城市需求，“为城市服务，掏城市腰包”，日子越过越美。

如今，塔元庄村集体年收入超过3000万元，村民人均年收入超过3万元，村集体每年为村民的福利支出超过800万元。这两年，塔元庄村又与农业产业化龙头企业携手，探索村企合作、城乡融合乡村振兴新模式，共同建设塔元庄同福乡村振兴示范园。

近年来，正定县发挥县城连接城市、服务乡村作用，推动县城公共服务设施向乡村辐射延伸。大力发展特色、休闲、绿色、智慧农业，深入开展农村人居环境整治，创建省级美丽乡村39个，先后获评省级乡村振兴示范区和全国休闲农业重点县。

正定县委副书记卢润彩说，以塔元庄村发展模式为示范，正定县启动了滹沱河沿岸乡村振兴示范区建设，采取建强党组织，村企联合方式，壮大村集体经济，推动乡村全面振兴，努力绘就城市风采与田园风光交相辉映的多彩画卷。

进新区：干事创业紧 招商选资忙

出正定古城南城门，沿着滹沱河畔东行两公里，便是拔节生长的正定新区。正定县高新区、临空经济区、中国（河北）自由贸易试验区正定片区，在此叠加组合构建起创新创业新平台。

推行“政策找人”，变“坐等服务”为“主动服务”；设立项目建设“红黑榜”，每月公开晾晒在建项目进度，严格奖惩；设立“办不成事”反映窗口，专门受理办不成事项和举报投诉，让百姓办事全程有人管……在新区，正定县按下了优化营商环境的“快进键”。

正定县兴起了比服务、比招商、比项目的新热潮。生物制药、数字经济、总部经济等新兴产业风生水起。去年8月以来，京东（正定）智能电商总部、均和云谷·正定科技港、同福集团总部等170余个项目签约落地，总投资超过440亿元。

河北一然生物科技有限公司微生物活菌制剂二期项目进展超出预期。“拿地即开工，政府高效服务让企业跑出了加速度，让我们在激烈竞争中抢得先机。”公司副总经理宋永强说。

河北正定古城夜景。（无人机照片）新华社记者 朱旭东 摄

近年来，正定县先后荣获全国文明城市、国家园林县城、国家卫生县城等称号。立足发展新阶段，回应百姓新期待，正定县确定了建设现代化县城、冲刺全国百强县的新目标。

“我们将以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，全力争创全国百强县，努力打造风清气正、产业集聚、文旅融合、共同富裕、生态宜居、幸福舒心的现代化美丽县城。”石家庄市委常委、正定县委书记王俊红说。

(责编：杨曦、初梓瑞)