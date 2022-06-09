魏哲哲

观看网络直播进行购物、足不出户点外卖享受美食……近年来，随着我国数字经济的蓬勃发展，网络消费成为社会大众特别是年轻人所喜爱的消费方式。据统计，自2013年起，我国已连续多年成为全球最大的网络零售市场。

然而，由于网络消费具有参与交易主体多样化、交易环境虚拟化、交易空间跨地域性、合同格式化等特点，网络消费市场也伴生了一些不健康、不规范问题。比如有的商家引导消费者通过交易平台外的方式进行支付，但当商品出现质量等问题产生纠纷时，商家又以未经过交易平台支付为借口不承担责任；有的电子商务经营者利用优势地位，制定不公平不合理的格式条款侵害消费者合法权益；有人开发专门用来刷单、刷评、刷流量的应用程序，甚至专门替商家制造虚假记录，不仅侵害消费者知情权和选择权，也扰乱了网络消费市场的秩序……一段时间以来，网络消费中的一些乱象不时引发关注，正说明了对其规范的必要性。

网络消费市场绝非法外之地，网络空间也不容乱象横生。去年年底，中央网信办启动了打击流量造假、黑公关、网络水军等专项行动，有效遏制了网络消费市场乱象的滋生蔓延。今年，“清朗”系列专项行动将加强对流量造假、黑公关、网络水军全过程、全链条的治理，通过多种手段，限制水军参与，压缩刷榜空间，防止网络乱象反弹回潮，形成有力震慑。

依法保护消费者合法权益，维护网络消费市场秩序，需要有效填补相关规则的不足。网络消费市场新模式新业态不断衍生，但相关法律制度还存在时间差、空白区，相关部门正针对新情况新变化不断完善规则制度，细化规范体系、及时回应现实问题。例如不久前，《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》施行，对网络消费合同权利义务、责任主体认定、直播营销民事责任、外卖餐饮民事责任等群众关心关切的问题作出规定，促进网络消费市场健康可持续发展。

网络消费市场的繁荣发展离不开法治的规范和护航，在此过程中也需要多方力量协同共治。监管部门要严格落实监管职责，对网络消费市场的违法违规行为加大打击力度。司法机关应充分发挥职能作用，通过公正司法助力构建诚实信用、公平公正、多赢共享、包容普惠的网络消费环境。平台和商家应严格遵守法律规定，审慎自律、诚信经营，切实履行社会责任。同时，消费者也要提高自身的风险意识和法律认知，在网购过程中认清并防范营销套路，当发现自身权益受损时，及时向监管部门举报求助，更好地维护自身合法权益。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 19 版）

(责编：王震、陈键)