崔 妍

让人们安全合规、方便舒适地体验露营的乐趣，是露营行业进一步发展的努力方向

支一顶帐篷，带一些食物，邀三五好友，拥抱自然，共话家常。近年来，露营成为广受欢迎的休闲娱乐活动之一。通过这种形式的“微度假”，人们感受回归自然的舒适，尽享与家人朋友相聚的欢乐。

露营的走红，源于消费者体验多元休闲方式的现实需求。私家车的普及，城乡公路等基础设施不断完善，为露营旅游创造了有利条件。与此同时，和露营相关的产业得到迅速发展。数据显示，2021年我国露营营地市场规模达299亿元，预计2022年市场规模将达到354.6亿元。伴随露营需求的不断增长，“露营+”新模式不断涌现。露营+旅拍、露营+观星、露营+露天音乐会……众多特色露营体验产品应运而生，为旅游业发展注入更多新动能。

露营为人们放松身心、亲近自然提供了更多选择，但也要看到行业发展仍存在一些问题。由于户外安全等相关知识普及不到位，公共设施配套不齐备，服务管理存在短板，快速增长的露营需求，给营地的经营管理造成一定压力。露营产生的垃圾被随意丢弃，生态植被遭到破坏，违规使用明火增加火灾风险……这些行为可能会对生态环境造成损害，还存在安全隐患和违法风险，不仅影响露营体验，也阻碍露营行业持续健康发展。行业发展难点，就是工作着力点。让人们安全合规、方便舒适地体验露营的乐趣，是露营行业进一步发展的努力方向。

露营要从蹿红转向长红，关键是在满足市场需求的同时进一步规范管理。对此，营地管理方要改善营地的配套服务，进一步明确可以搭帐篷的区域，细化禁止明火、清理垃圾等管理办法。职能部门应逐步完善露营运营标准、监管体系及惩罚机制，适度开放公园绿地空间，拓展公共设施服务功能，在盘活已有资源的基础上不断提升服务供给能力。此外，要鼓励露营行业加强管理，畅通与消费者的沟通渠道，推动大家增强文明露营意识。各方共同探索、一起努力，以管理促进服务，以服务改善管理，有助于形成良好的行业发展生态，让广大群众更安全、更便利地享受自然之美、露营之乐。

露营成热潮，也给发展休闲度假产业带来有益启示。消费者对于露营等“微度假”形式的偏好，折射市场需求发生的新变化，休闲度假产业也应紧盯消费者需求，做到应需而变。《“十四五”旅游业发展规划》明确提出“完善旅游产品供给体系”“拓展大众旅游消费体系”。始终坚持以需求为导向，争取推出更多新产品、解锁更多新玩法，对消费者形成更大吸引力，才能推动形成休闲度假新热点、新亮点。也只有不断激发旅游市场主体活力，提升旅游消费服务水平，才能更好满足人民群众多层次、多样化需求，有效培育壮大休闲度假经济。

目前，全国已有多个城市，结合自身资源和地域特点，开发出“自驾游+露营”等新模式，以个性化体验满足游客消费需求，同时带动乡村经济和周边产业发展，促进休闲度假产业进一步壮大。不断开发文明露营新模式，提升管理服务水平，针对差异化需求提供个性化产品，定能让露营经济行稳致远，推动旅游业实现更高质量的发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 05 版）

(责编：王震、陈键)