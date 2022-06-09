本报记者 史自强

在七吉村开了20多年乡村饭店，村民张建军两年前决定到河北省正定县城开拓新的事业。

正定古城内，旺泉古街上，张建军的“张家八大碗”美食店颇为醒目。“上个月刚把店面装修一新，全中式风格，游客们很喜欢，生意越来越好。”张建军笑着说。

正定是历史文化名城，文物资源丰富，素有“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”之称。仅古城墙6.6平方公里范围内，就分布着隆兴寺、开元寺等38处文物古迹，其中有9处是国家级文物保护单位。

近年来，正定把“文化兴县”“旅游兴县”作为重要发展战略，坚持保护、开发、利用并举，划定8.9平方公里历史城区范围，将近3000户居民、30个机关单位、13家企业迁出古城。同时，实施24项古城保护风貌恢复提升工程，让文物资源“活起来”，重现“千年古郡、北方雄镇”风采。

夜幕降临，华灯初上，古城内流光溢彩，雍容的历史和繁华的烟火交相辉映。

以“夜经济”点亮古城文旅发展，正定围绕夜食、夜购、夜娱、夜读、夜宿、夜游6方面实施高标准亮化工程，打造旺泉古街、南关古镇、阳和楼街区3个特色街区。

“前3年每年减免2至3个月的铺面租金，还减免了部分电费、税费。”张建军说，“这么好的条件，为啥不来？”得益于正定文旅产业发展，他的店面迅速收获发展红利，营业额从原来在村里的一年六七十万元，跃升到目前的一年200万元。

“以古城为龙头，正定加快发展‘旅游+文化’‘旅游+体育’‘旅游+美丽乡村’等新业态、新模式，发展全域旅游，依托正定古城、特色小镇、美丽乡村、滹沱河等旅游资源，打造文化旅游名城。”正定县委书记王俊红说，近两年，在做好疫情防控前提下，正定接待游客1734.6万人次，实现旅游总收入136亿元。

正定紧邻石家庄市区。早在上世纪80年代，正定就开始探索发展“半城郊型”经济，提出“城市需要什么，我们就种什么；城市需要什么，我们就加工什么”。近几年，正定又紧紧把握住城里人的新消费需求，打造滹沱河现代都市休闲农业产业带，深入推动乡村旅游发展。

木瓜、香蕉等热带水果缀满枝头，鱼菜共生、虾稻共生、气雾栽培，让人眼前一亮。滹沱河畔的塔元庄村，以村企结合的方式创建了国家级五星级休闲农业观光园。2021年，农业观光园日均游客达5000人，全年接待游客180万人次。

循着文旅兴县的思路，正定以“无处不精细、无处不精美、无处不精心、无处不精彩”为标准，大力推进城市更新和城市管理。为方便游客、居民路边停车，全县免费停车场达22个，车位4.48万个。围绕“为民、便民”，正定新改建厕所600余座，并投放免费观光车、直饮水机。全县新建38处公园游园，实现“推窗见绿，出门入园”。正定成功创建全国文明县城、国家园林县城、国家卫生县城，城市品质稳步提升。

如今的正定，古城记忆可见可触，历史文化可感可知，百姓宜居宜业、家园静好。一座优雅古朴、风格独特、清新宜人的旅游县城，正呈现在世人面前。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 02 版）

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