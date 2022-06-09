6月8日，华为在深圳召开“开拓创新视野：2022创新和知识产权论坛”，并公布了在其两年一度的“十大发明”评选活动中获奖的重大发明。该奖项旨在对未来有潜力开创新的产品系列、成为产品重要商业特性、产生巨大商业价值的发明或专利技术给予及时肯定和奖励，同时鼓励突破、营造创新文化，促进产品与技术创新。

据介绍，不久前，华为提出了面向未来的10个问题和挑战，用世界级难题吸引世界级人才，提供强大平台和足够资源，支持更多创新突破和成果应用。此次发布的“十大发明”，是其创新投入的一个缩影，体现了公司研究投入所取得的部分成果，为产业、客户和消费者以及整个社会带来的价值。

据悉，华为公司2021年研发投入1427亿元人民币，占全年收入的22.4%，研发费用额和费用率均处于近十年的最高位。近几年每年在基础研究上的投资都超过人民币200亿元。与此同时，华为积极通过主流专利池等组织为业界提供“一站式”许可，方便行业参与者使用其技术和创新成果。据华为知识产权部部长樊志勇介绍，过去五年，已有超过20亿台智能手机获得了华为4G/5G专利许可; 目前每年还有约800万辆网联车获得华为4G/5G专利许可。

“华为愿意在全世界范围内提供专利与技术许可，与全球分享科技创新的成果，共同开拓创新视野和思路，从而促进产业发展和技术进步。”华为首席法务官宋柳平表示。

在此次创新和知识产权论坛上，相关国际组织代表和专家就“重构格局下的科技创新与知识产权保护”进行了深入探讨。

世界知识产权组织中国办事处主任刘华认为，百年大变局与疫情大流行交织叠加，以数字化创新为核心的新科技革命迎来新的发展机遇。人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、元宇宙等新技术的蓬勃发展正在改变人类的生产、生活和娱乐方式。创新是推动疫情和后疫情时代重建经济和实现可持续发展的出路所在。

“在全球化时代，开放与合作对创新的重要性不言而喻。开放式创新依赖于不断培育、保护和激励创新的制度环境。”刘华表示，“作为联合国负责知识产权和创新的专门机构，我们欢迎中国深度参与全球知识产权治理合作，共同打造一个更加开放、平衡、包容和充满活力的全球知识产权生态体系。”

“世界未来的竞争就是知识产权的竞争。”国际保护知识产权协会中国分会会长、原中国国家知识产权局局长田力普在论坛发言中表示，华为等公司在不断改变自身，不断向全世界展示来自中国的知识产权价值，中国将从知识产权大国逐渐走向知识产权强国。

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