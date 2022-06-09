新华社北京6月8日电 国务院总理李克强6月8日主持召开国务院常务会议，听取稳增长稳市场主体保就业专项督查情况汇报，要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应；部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。

会议指出，近期国务院派出督查组，对12个省稳增长稳市场主体保就业开展专项督查。从督查情况看，各地贯彻党中央、国务院部署，加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施，多数地方出台了配套举措，助推经济运行向好因素增多、市场信心增强。同时也发现有的地方存在政策落实不到位不精准、工作简单化“一刀切”、乱收费乱罚款等问题。会议强调，经济下行压力依然突出，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地要切实负起保一方民生福祉的责任，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，进一步释放政策效应，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。一是督促抓紧整改。国办要把督查发现的问题反馈地方和部门，对典型问题予以通报。各方面要举一反三梳理存在的问题，尽快整改到位。国办要对整改情况进行核查，并运用“互联网+督查”持续跟踪政策落实、推动解决新问题。对未纳入此次督查的省份，结合国务院年度大督查对稳增长稳市场主体保就业进行督查。二是地方要结合实际抓落实。聚焦保市场主体、稳岗保就业强化政策支持。确保夏粮颗粒归仓和夏种顺利开展，保障煤炭电力稳定供应，支撑物价稳定。进一步畅通交通物流，解决好复工不达产、产业链复产不协同问题。清理不利于恢复市场信心的政策和管理措施。三是进一步细化实化政策举措。对稳经济一揽子措施，地方尚未出台配套政策的、部门尚未出台实施细则的，要尽快推出。对这次督查中有关方面提出的意见建议，部门要认真研究，政策该完善的完善。

会议指出，对外开放是我国的基本国策，稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局，要进一步扩大对外开放。在落实已出台稳外贸稳外资政策同时，进一步加大支持。一是充分发挥各级稳外贸稳外资、物流保通保畅等机制作用，及时协调解决外贸外资企业复工达产、项目建设等方面困难。指导地方创新稳外贸稳外资措施。二是促进外贸保稳提质。对出口退税信用好的企业阶段性实行3个工作日内退税到位，扩大优质产品进口，加快提升港口装卸转运和通关效率，保持国际产业链供应链稳定。研究阶段性减免港口有关收费。用好《区域全面经济伙伴关系协定》等自贸协定，发挥好自贸试验区等作用。支持海外仓企业建设智慧物流平台。三是积极吸引外商投资。打造市场化法治化国际化营商环境，稳定企业预期。出台力度更大的加工贸易梯度转移支持政策。扩大中西部外商投资制造业鼓励类目录。发挥服务外资企业专班作用，健全与外资企业常态化交流机制，及时了解他们的困难，对合理需求予以支持。

会议研究了其他事项。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 04 版）

(责编：王震、陈键)