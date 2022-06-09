人民网记者 车柯蒙

纳税人在税务部门增值税留抵退税咨询专窗咨询。国家税务总局供图

为进一步加大增值税留抵退税政策实施力度，着力稳市场主体稳就业，6月7日，财政部、税务总局发布《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》(以下简称《公告》)。

《公告》指出，为进一步加大增值税留抵退税政策实施力度，着力稳市场主体稳就业，将《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》第二条规定的制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策范围，扩大至“批发和零售业”“农、林、牧、渔业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”(以下称批发零售业等行业)企业(含个体工商户，下同)。

根据《公告》，符合条件的行业企业，可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围将会进一步释放积极财政政策的退税红利，使更多的行业享受留抵退税政策的红利，解决更多市场主体的资金困难问题，将有效为企业纾困及增强活力。此次新增的7个行业与民生息息相关，给予其存量留抵退税，显著解决了企业的现金流问题，将有助于稳就业、保民生。

李旭红进一步阐述，增值税留抵退税分为两种，即增量留抵退税和存量留抵退税。对许多企业来说，经过若干年结转，存量留抵退税的金额远大于增量留抵退税的金额。过去多年来，增值税均未实行过存量留抵退税，绝大多数是增量留抵退税，此次不仅退还增量留底税额，还把存量留抵税额返还给企业，可以缓解企业资金短缺的财务困境。

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。据财政部部长助理欧文汉介绍，今年4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元。

国务院近日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，进一步加大增值税留抵退税政策力度。具体而言，即在已出台的制造业等行业企业的存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，研究将批发零售业等行业企业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1420亿元。

多位财税专家对人民网记者表示，大规模增值税留抵退税政策，是我国增值税的一项重要制度安排，有助于稳定当前市场预期。此时，进一步加大增值税留抵退税政策力度，税收政策靠前发力、精准加力，将帮助企业渡难关，着力稳市场主体稳就业。

(责编：郭思邈、高雷)