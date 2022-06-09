王绍绍 实习生李皓

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），其中指出，要创新新能源开发利用模式，加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，深化新能源领域“放管服”改革，支持引导新能源产业健康有序发展，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

“《实施方案》明确了新能源开发利用模式、电力系统的保障方式，并从行政、产业、土地、生态和金融等五个方面提出了政策保障措施。”清华大学清华力拓资源能源与可持续发展联合研究中心主任麻林巍在接受人民网财经采访时表示，推动新能源高质量发展，要坚持“先立后破、破而后立”，创新开发利用边际、乡村、工业、建筑土地，提高电力系统的灵活性和可靠性，提高能源领域公共服务水平，发挥市场机制，推动新时代新能源高质量发展。

我国新能源发展形势如何？

相关数据显示，截至今年4月底，我国新能源发电装机规模约7亿千瓦，占全国发电总装机的29%。陆上风电、光伏发电成本快速下降，截至2021年底，二者平均度电成本较2012年分别下降48%和70%。

《实施方案》指出，近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。

近年我国清洁能源消费占比上升，相关数据显示，2021年，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，比上年上升1.2个百分点。

“双碳目标下我国新能源需求巨大，市场前景广阔，科技进步，产业发展，政策支持力度不断增大，为新能源产业发展带来机遇。”麻林巍说。

此外，《实施方案》提到，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。麻林巍认为，要建立以风、光等新能源为核心的低碳能源体系，绝不仅仅是建设风、光发电装机规模的问题，这涉及了基础设施以及产业、金融、知识、规范各方面能力支撑体系的全面革新。而过去，这些体系都是围绕化石能源开发利用而建立的，存量巨大。

“能力建设是今后一段时期内新能源发展的核心任务，我们需要从政府治理、市场运行、公众意识、基础设施、科技产业等各方面提高综合能力，才能充分利用新能源装机，提高新能源利用效能。”麻林巍说。

如何构建新型电力系统？

针对如何创新新能源开发利用模式，《实施方案》提出，要加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营；促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展；推动新能源在工业和建筑领域应用；引导全社会消费新能源等绿色电力。

“目前，风、光等新能源装机建设面临土地资源紧张这一核心问题，必须切实进行解决。”麻林巍建议将一些边际土地充分利用起来，这样才能与生态相互支撑，例如在偏远地区利用丰富的土地资源和风光资源建设大型发电基地。同时，也要与乡村振兴和工业、建筑融合发展，充分利用各种类型的土地资源。

随着新能源在能源结构中占比的不断提高，构建新型电力系统也迫在眉睫。相关数据显示，截至2021年底，全国发电装机容量达23.8亿千瓦，比上年末增长7.9%。其中风电、光伏发电的装机容量分别达到3.28亿、3.06亿千瓦，稳居世界第一。风电和太阳能年发电量达到9785亿千瓦时，占全社会用电量的比重首次突破10%，达到11.7%。

《实施方案》中提到，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

“需要切实增强电力系统的灵活性和可靠性，提高调峰调频、储能和灵活切换能力，并配合以消费侧的分布式网络和需求侧响应，来促进新能源的集中式和分布式利用。”麻林巍说。

此外，麻林巍建议，要创新电力市场相关的体制、机制，让新能源能够顺利销售、交易，并使各个地区承担合理责任和享受合理权利。

如何推动新能源产业健康有序发展？

《实施方案》指出，要深化新能源领域“放管服”改革，持续提高项目审批效率，优化新能源项目接网流程，健全新能源相关公共服务体系。推进科技创新与产业升级，保障产业链供应链安全，提高新能源产业国际化水平，支持引导新能源产业健康有序发展。

“深化‘放管服’改革，核心是提高项目审批、电网接入及其他各个方面的综合服务，严格把关项目审批时间，提高电网接入效率，提高统计、咨询等服务水平。”麻林巍认为，政府要做好整个体系的“总设计师”，使得市场机制得以充分发挥，保障新能源顺利发展。

据悉，我国已建立了完备的水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源装备制造产业链，成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组，具备最大单机容量达10兆瓦的全系列风电机组制造能力，技术进步成为能源发展动力变革的重要力量。

经过多年发展，我国已形成较为完善的新能源产业链体系，国家发展改革委、国家能源局相关负责人介绍，新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“政府既要解放基层创新，又要保障整体发展的规范和有序，提供良好的制度环境。”麻林巍表示，要鼓励基层因地制宜进行创新，并加强宣传、推广优秀的创新成果。

在麻林巍看来，促进新能源高质量发展必须树立“避免浪费、效能为先”的高质量发展意识，推动新能源产业健康有序发展。

(责编：郭思邈、高雷)