谢希瑶、邹多为

新华社北京6月8日电（记者谢希瑶、邹多为）商务部对外贸易司司长李兴乾8日表示，今年以来，随着周边国家生产端逐步恢复，去年回流到国内的部分外贸订单再次流出。总体看，这些订单流出的规模是可控的，影响是有限的。

这是李兴乾在当天举行的国务院政策例行吹风会上回应关于国内部分行业订单流出和产业外迁的记者提问时说的。他表示，部分产业外迁符合经济规律，中国已经连续13年位居全球货物贸易出口第一大国，随着国内产业持续升级，要素结构在发生变化，一些企业主动进行全球布局，将他们一部分制造环节转移到国外，这是贸易投资分工合作的正常现象。

李兴乾强调，中国在全球产业链供应链格局中的地位依然巩固。中国拥有完整的产业体系，有基础设施、产业配套能力以及专业人才方面的明显优势，营商环境也在持续优化，超大规模市场吸引力不断增强。今年前4个月，全国实际使用外资同比增长20.5%，折合美元同比增长26.1%。

谈及如何全力帮助外贸企业保订单、拓市场、稳产业，李兴乾表示要推动政策措施落地见效，全力帮助外贸企业复工达产，全面恢复、持续增强中国外贸企业综合竞争力；加强企业服务保障，全力帮助解决好外贸企业在贸易便利化、物流运输、获取订单各方面遇到的困难和问题；引导产能优化布局，引导产业向中西部地区和东北地区梯度转移，指导有条件的企业有序开展全球布局。

李兴乾强调，坚定推进高水平开放，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），持续推进自贸区提升战略，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），对标高标准国际贸易规则，让中国始终成为外商投资热土。

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