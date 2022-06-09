刘 垠

近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施，其中提到，促进平台经济规范健康发展，充分发挥平台经济的稳就业作用，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困。

“平台经济是我国数字经济的重要组成部分，对于提高资源配置效率、推动协同创新、促进产业升级具有重要作用。”科技部高新技术司司长陈家昌告诉科技日报记者，科技部通过布局技术研发、信息基础设施创新示范等，支持平台企业科技创新，促进平台经济持续健康发展。

向创新要动能 力促平台经济健康发展

5月17日，全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，刘鹤副总理指出，企业家是最重要的创新主体，要支持平台经济、民营经济持续健康发展，研究支持平台经济规范健康发展具体措施，鼓励平台企业参与国家重大科技创新项目。

“我们积极鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发。”陈家昌介绍，科技部正在推进科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目任务实施，持续推动形成我国自主可控、开源开放的人工智能科技创新和产业生态。2022年度项目申报指南任务强化支持基础理论、算法模型、基础软硬件、创新应用等方面的研究。

记者了解到，按照“十四五”创新任务部署，科技部已经发布的“区块链”“微纳电子技术”“先进计算与新兴软件”“工业软件”等重点专项2022年度项目申报指南，在高端芯片、先进计算、工业软件、区块链等领域布局了前沿探索、关键核心技术攻关和示范应用科研任务。

“在这些任务中，积极鼓励平台企业、民营企业结合自身特点，参与承担国家研发任务，充分发挥企业研发端与应用端紧密结合的优势，带动产业竞争力提升。”陈家昌说，同时，通过建设开源社区和先进算力网络，积极构建开放共享的、先进的信息基础设施关键技术研发布局。

值得关注的是，助力平台经济健康发展，各国家高新区也竞相亮出了硬核举措。

科技部火炬中心副主任李有平举例说，中关村支持平台经济龙头企业京东开展便民“数字化社区”应用场景建设科技示范工程项目，开展共建共治社区治理模式探索与实践，形成便民数字社区治理与服务体系。成都高新区则鼓励数字贸易平台企业与海关、税务等监管部门实现业务联动，建设“跨境电商平台”“国际贸易结算平台”“跨境数字贸易营销平台”，助推本土数字产品与服务“走出去”，今年1—4月出口总额达745.4亿元。

杭州高新区加快数字经济强区建设方面的表现同样亮眼。如迭代实施数字经济“一号工程”，围绕人工智能、区块链和大数据等重点产业，引进一批高水平的重大项目，建好数字经济创新发展试验区。初步预测，2022年数字经济核心产业增加值力争突破1800亿元。

逆势而上 国家高新区交出稳经济成绩单

聚集全国1/3以上高新技术企业，吸纳大学毕业生就业人数占全国比重9.2%的169家高新区，在助力稳经济方面表现如何？

“在国务院作出部署后，各地国家高新区均纷纷行动起来，召开稳经济促发展工作会议，研判分析经济运行形势，安排部署经济稳增长工作。”李有平说，高新区结合实际出台稳住经济一揽子政策措施，用心、用情、用力为企业解难题、办实事，切实稳住市场主体、稳定和扩大就业。

比如，杭州高新区制定出台财政、金融、扩投资、促消费、稳外贸、保产业链供应链稳定、保基本民生、产业创新发展八大类56项具体举措；无锡高新区深入开展“进万企解难题促发展”大走访活动，“一企一策”协同解决企业难题，确保各项政策应享尽享、精准落地，促进企业开足马力、达产满产。

石家庄高新区则加强科技专项资金拨付工作，今年已拨付各类科技专项资金6000余万元，惠及区内企业300余家，主要涉及科技合作、科学技术奖励、科技成果转化、高新技术企业奖励等项目，以“真金白银”帮扶企业纾危解困，助力企业创新发展。

据初步预测，今年1—4月，全国高新区（上海张江、上海紫竹除外）实现工业总产值9.0万亿元，同比增长8.5%，营业收入13.7万亿元，同比增长7.8%。与此同时，1—4月固定资产投资（不含农户）1.5万亿元，同比增长11.0%，高于全国固定资产投资（不含农户）增长率4.2个百分点；新注册企业数21.2万家，同比增长10.8%。

“数据显示，国家高新区企业生产经营保持持续稳定，彰显出高新区经济运行韧性较大。”李有平表示，国家高新区创新创业和投资热度也彰显了市场对国家高新区的信心，持续向好的基本面没有变化。

“按照科技部党组统一部署，科技部火炬中心在做好科技促进经济高质量发展、加快推进科技政策扎实落地等各项工作的同时，重点围绕做好当前形势下国家高新区、科技创业、科技企业相关工作提出3方面10项具体安排。”李有平说，前不久，科技部火炬中心还印发了《关于统筹做好疫情防控与国家高新区发展 加快科技企业政策扎实落地的通知》，指导有关地方科技主管部门和国家高新区统筹好疫情科学精准防控、科技政策扎实落实、维护安全稳定和生产等相关工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王震、陈键)