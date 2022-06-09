人民网北京6月9日电 （记者栗翘楚）5月28日，在南京海关所属徐州海关监管下，搭载着市场采购货物的徐州中欧班列驶出海关监管作业场所，将从霍尔果斯口岸出境，发往乌兹别克斯坦。这是江苏省首批以市场采购贸易方式申报后搭乘中欧班列出口的货物。

徐州海关关员保障市场采购货物搭乘中欧班列出口。任韦韦摄

据了解，该批货物为14.1吨重的LED面板灯，由常熟市莫城街道初昱智日用百货经营部采购，通过市场采购贸易方式向南京海关所属常熟海关申报出口。“我们现在不仅能方便地搭上中欧班列快速出口，还能享受市场采购贸易的优惠政策，能节省物流成本30%以上。”商户张桂荣介绍说。

“受疫情影响，班列集疏运压力较大，海关与我们实时沟通，采用‘徐州中欧班列+市场采购贸易’模式，充分发挥申报简便、通关速度快等优势及班列保通保畅功能，为小商品出口拓展了新渠道，为中小企业搭建共享式对外贸易平台，支持外贸企业产品更好地走出去。”徐州淮海国际陆港有限公司副总经理宋斌说。

市场采购贸易方式，是适应商品市场国际化发展建立的一种贸易方式。2013年以来，商务部会同有关部门在浙江义乌等市场开展市场采购贸易方式试点，在业务流程、监管方式、信息化建设等方面先行先试，量身定制支持政策，实现了增值税免征不退、简化申报等政策突破，逐步形成一套较为适应的管理模式。

据业内人士表示，市场采购贸易出口规模7年增长7倍,有效激发了市场主体活力，提升了贸易便利化水平，带动了地方开放型经济发展。

5月26日，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，从加强外贸企业生产经营保障、促进外贸货物运输保通保畅，以及推动跨境电商加快发展提质增效等方面提出13条政策措施。

几年前，宁波发现国际物流有限公司就瞄准跨境电商风口，在国外自建多个仓储物流配送中心，通过大数据、云端系统和公共海外仓为跨境电商企业提供物流配套服务。

“当无数中国卖家涌入跨境电商这一领域，如何避免同质化竞争成为一个亟待解决的问题。我们在开展海外仓一件代发业务的同时，依托电商平台庞大的数据资源，还可以为卖家提供畅销商品的指导分析和选品思路，帮助国内企业精准对接海外需求。”该公司负责人说。

近5年来跨境电商进出口量涨幅近10倍，跨境电商在中国对外贸易的占比接近40%，已成为外贸发展的重要支柱。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，跨境电商是贸易数字化的具体表现，当前正由货物贸易领域向服务贸易领域延伸、由TOC向TOB延伸、由中小企业向大型企业延伸。此外，跨境电商在深耕传统出口市场的同时，拓展新兴市场，稳固国际市场份额。特别是为中小微企业开拓海外市场、吸纳和稳定就业，发挥了积极作用。

近年来，四川跨境电商、海外仓、市场采购等外贸新业态“从无到有”实现了较快发展，不仅促进了传统产业转型升级，服务带动中小微企业发展，也为四川外贸发展注入了强劲动力。

据成都海关统计，截至今年5月，共有36家企业、44个海外仓在成都海关备案，总面积超过30万平方米。“我们持续扩大通关一体化适用范围，在支持跨境电商企业发展的同时，充分依托综保区开放平台支持保税物流中心丰富保税业态，支持企业建设大型物流分拨中心。”成都海关所属锦城海关副关长邓鹏说。

与此同时，市场采购贸易同样发展迅速。据成都海关统计，今年5月市场采购贸易方式申报报关单1384票、货值5.89亿元，同比增长3.54倍、5.33倍，环比增长2.24倍、1.85倍。

“自市场采购贸易方式试点以来，成都海关积极支持外贸新业态新模式，促进该项业务快速发展，为四川小微企业开拓外贸市场提供了新方式。”成都海关所属青白江海关副关长颜毅介绍。

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