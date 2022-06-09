原标题：防止耕地“非粮化” 河北推出“田长制”

眼下，河北田间麦浪滚滚，丰收在望。“这片麦田在去年9月份还是园地。”河北鹿泉东营北街村一位村民指着麦田向记者说道，能让园地变为耕地，这得益于耕地保护专项行动。

今年2月，河北出台《2022年河北省耕地保护专项行动方案》（以下简称《方案》），通过建立“田长制”、全面实行耕地“进出平衡”和改进规范耕地“占补平衡”制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，坚守耕地保护红线。

三级“田长”护农田

“自从实施‘田长制’以来，我县通过网格员巡查方式发现违法用地12宗，这些都被及时叫停了，并恢复了耕地原貌。”玉田县自然资源和规划局执法督查科科长田文雍说。

近年来，随着种粮比较效益下滑，农民生产积极性不高，耕地闲置“荒田”、种树种草“占田”、违规建房“毁田”现象时有发生。

为切实破解“三田”难题，玉田县探索建立县、乡、村三级“田长制”体系，构建了“横到边、纵到底，网格化、全覆盖”的耕地保护监管格局。

值得一提的是，玉田县不仅设立了县、乡、村三级“田长制”办公室，还配备了专职工作人员处理日常事务。“由县委书记、县长任总田长，分管副县长任副总田长，另外的19位县领导任县级田长，还设有乡镇田长和村级田长。”玉田县人民政府副县长高义华介绍，为压实各级耕地保护责任，在逐级签订耕地保护目标责任书的同时，还建立耕地保护督察考核和奖惩机制。

记者注意到，为及时发现和制止违法违规用地行为，该县还在探索“县级田长+网格员”“乡（镇）级田长+执法队员”“村级田长+农业经营主体负责人、土地承包户、实际使用人”等模式。在以日常巡查为重要抓手的同时，将基本农田定位、定量、定人管理，形成从“一人管、大家用”到“大家管、大家用”的网格化监管格局。

耕地是保障粮食安全的要害之一，今后如何更好地遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”？“我们将深入探索耕地保护的体制机制，充分运用科学的监管手段，全面提高耕地资源的利用效率，确保全县耕地和永久基本农田数量不减少、质量有提升。”玉田县委书记田军威告诉科技日报记者。

“建立‘田长制’，就是要确保每一块耕地都有守护人，从根本上遏制耕地‘非农化’、基本农田‘非粮化’。”河北省自然资源厅耕保处副处长梁万表示，今年，河北将全面推行耕地保护“田长制”，实行县、乡、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管，不断提高耕地保护水平。

“进出平衡”保耕地

在东营北街村麦田地头，“眼前这片8亩麦田，是由园地变更的耕地，也就是‘进’地，其‘出’地是石家庄南绕城高速道路绿化工程占用的耕地。”石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局班子成员李世杰告诉科技日报记者，这仅是鹿泉以“进出平衡”方式补充“进”地的一个缩影。

据记者了解，河北鹿泉探索编制了耕地年度“进出平衡”方案，将违规占用耕地后转为林地、草地、园地等难以恢复的作为重点整治对象，以“进出平衡”方式补充“进”地，确保耕地数量不减少。

耕地进出平衡了，如何确保补充耕地的质量，防止出现“占优补差”，使新增耕地闲置撂荒、改作他用？“构建耕地保护目标逐级分解、责任层层落实机制，实行耕地数量和质量保护并重,确保补充耕地与被占地质量相当。”梁万还表示，按照《方案》的总体要求，今年将全面加强耕地用途管制，严格实行年度耕地“进出平衡”制度，以县域为单位，以年度为周期，对耕地转化为林地、园地、草地的严格实行“进出平衡”。

耕地是粮食生产的命根子，如何让“中国碗”盛上更多“河北粮”？“我们将构建保护、管控、激励的耕地保护新机制，以地上田长‘实地查’、卫星遥感‘天上看’、视频监控‘实时看’的立体模式来实施‘藏粮于地、藏粮于技’战略。”河北省自然资源厅二级巡视员贡志刚说。

(责编：王震、陈键)