科技日报讯 （记者杨仑）6月8日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。

该款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，同级排量动力最强，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。

重型氢气发动机作为商用车零碳动力的生力军，是实现交通领域“双碳”目标的核心途径之一。一汽解放商用车开发院院长助理兼发动机开发部部长刘江唯介绍，该发动机攻克了氢气分层超稀薄燃烧技术、米勒循环滚流氢气混合技术、全状态全模型能量最优控制技术、主动式通风防机油乳化技术等系列难题，保证氢气发动机稳定高效运转；其次，解放重型氢气发动机具有先进的气道结构和缸内结构，不仅实现了氢燃料缸内直喷，也对单独气道喷射、缸内与气道联合喷射、氨氢混合的复合燃料喷射具有很好的兼容性。

近年来，一汽解放积极推动低碳发展、绿色发展、转型发展，制定发布“15333”新能源战略。2021年，一汽解放实现整车销售43.97万辆，实现重卡销售全球“六连冠”。

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