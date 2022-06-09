人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局印发《关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》，明确从2022年起，企业可以在每年10月申报期申报享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠，把2021年10月提前享受当年的研发费用加计扣除政策举措转化为制度性规定，进一步稳定市场预期，支持科技创新。

研发费用加计扣除政策是专门激励企业加大研发投入的专项优惠政策，针对性强、含金量高、效果明显。企业研发投入越多，减税就越多，对鼓励企业持续加强研发具有“四两拨千斤”作用。为激发企业创新活力，对冲经济下行压力和新冠疫情影响，国家先后将制造业、科技型中小企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，持续释放政策红利，为科技创新注入新动能。

之前，企业需要在次年汇算清缴时才能享受研发费用加计扣除政策红利。为进一步支持科技创新，鼓励市场主体投入研发，2021年10月，国家首次允许企业10月预缴企业所得税时，提前对前三季度研发费用进行加计扣除，相当于让企业提前至少3个月享受了全年四分之三的优惠。在此基础上，税务总局公告进一步将此项政策长期化、制度化。

公告明确，与2021年规定相比，2022年及以后年度企业预缴享受研发费用加计扣除优惠政策的享受时点和办理方式没有变化。企业在10月征期预缴申报企业所得税时，可自主选择提前享受前三季度研发费用加计扣除，企业未选择享受的，可在年度汇算清缴时一并享受。为提升政策享受便利度，企业享受研发费用加计扣除政策采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。

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