人民网北京6月9日电 （记者许维娜）日前，世界银行在其《全球经济展望》报告中表示，目前全球经济可能将进入“低增长和高通胀”的“滞胀期”。其预测，2022年全球经济增长率将从2021年的5.7%下滑至2.9%，2023年和2024年的增长率也将徘徊在该水平附近。

越是面对困难挑战，越要全面辩证看待经济形势。中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧在接受采访时表示，今年国际环境总体上给国内带来了更多的风险挑战，经济下行压力进一步加大。但要看到我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。

当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击和预期减弱三重压力，在全球环境更趋复杂严峻的背景下，这三重压力有所加大。因此，不可避免地会对国内消费和投资预期产生一定影响，增加了国内经济新的下行风险。

“对中国经济发展信心不变。”杨长湧表示，中国经济的信心和底气主要来自以下几个方面：

一是我国超大规模市场优势。14亿人口、4亿多中等收入群体、人均GDP超1万美元，“超大规模市场”是我国持续快速发展积累的坚实基础，也给国内经济提供了很大空间和回旋余地。

二是我国完整的产业体系。我国工业体系呈集群式的组团分布，特别是拥有完善的产业配套基础是持续保持对全球资本吸引力的重要原因。

杨长湧进一步阐释，资本在任何地方投资，都会面临该地区产业集群和配套的问题。如果缺乏这些关键因素，产业则不堪高成本之苦。

三是我国拥有丰富的人力资源。我国接受高等教育的人口达到2.4亿，其中有1.8亿以上受过高等教育的的劳动力人群，这部分劳动力为我国经济和产业的转型升级，打下了非常坚实的基础。

四是我国宏观调控拥有丰富政策储备。今年政府工作报告对宏观政策、微观政策、结构性政策、科技政策、改革开放政策、区域政策和社会政策等七大政策进行了更加详细的部署。“要推动这些措施尽快落地见效，国内是有信心应对今年国际环境变化的。”

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