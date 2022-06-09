人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

专家：中国经济的信心和底气来自四个方面

2022年06月09日10:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月9日电 （记者许维娜）日前，世界银行在其《全球经济展望》报告中表示，目前全球经济可能将进入“低增长和高通胀”的“滞胀期”。其预测，2022年全球经济增长率将从2021年的5.7%下滑至2.9%，2023年和2024年的增长率也将徘徊在该水平附近。

越是面对困难挑战，越要全面辩证看待经济形势。中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧在接受采访时表示，今年国际环境总体上给国内带来了更多的风险挑战，经济下行压力进一步加大。但要看到我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。

当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击和预期减弱三重压力，在全球环境更趋复杂严峻的背景下，这三重压力有所加大。因此，不可避免地会对国内消费和投资预期产生一定影响，增加了国内经济新的下行风险。

“对中国经济发展信心不变。”杨长湧表示，中国经济的信心和底气主要来自以下几个方面：

一是我国超大规模市场优势。14亿人口、4亿多中等收入群体、人均GDP超1万美元，“超大规模市场”是我国持续快速发展积累的坚实基础，也给国内经济提供了很大空间和回旋余地。

二是我国完整的产业体系。我国工业体系呈集群式的组团分布，特别是拥有完善的产业配套基础是持续保持对全球资本吸引力的重要原因。

杨长湧进一步阐释，资本在任何地方投资，都会面临该地区产业集群和配套的问题。如果缺乏这些关键因素，产业则不堪高成本之苦。

三是我国拥有丰富的人力资源。我国接受高等教育的人口达到2.4亿，其中有1.8亿以上受过高等教育的的劳动力人群，这部分劳动力为我国经济和产业的转型升级，打下了非常坚实的基础。

四是我国宏观调控拥有丰富政策储备。今年政府工作报告对宏观政策、微观政策、结构性政策、科技政策、改革开放政策、区域政策和社会政策等七大政策进行了更加详细的部署。“要推动这些措施尽快落地见效，国内是有信心应对今年国际环境变化的。”

(责编：郭思邈、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
保市场 稳经济 各地各部门加速落地纾困政策
　　为应对新冠疫情以及世界经济波动影响，国务院各有关部门以及各级地方政府持续围绕市场主体需求推出助企纾困政策。行至年中，本轮疫情已经得到有效控制，市场主体的经营活动进入恢复重振期，狠抓政策落实成为各方关注重点。…
今年一季度新上市5G手机大屏占比达96.5%
　　人民网北京6月9日电 （记者申佳平）中国信息通信研究院日前发布的《国内手机产品交互载体特性监测报告（2022年第一期）》显示，我国手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置、高内存配置等性能特点集中体现在5G手机产品。2022年第一季度，我国上市的手机中5英寸及以上大屏手机款型占比76.7%，其中5G手机大屏占比达96.5%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部