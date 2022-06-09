人民网记者乔业琼

消费是经济增长的第一拉动力。近期，受新冠肺炎疫情影响，消费增长受到一定抑制，但总体上看，我国消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变。

从国家统计局公布的数据来看，今年3月，社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压；4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%，非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。对此，各地纷纷采取措施，激发消费潜力、扩大消费需求、提振消费信心、促进消费回暖。

消费券、打折活动“齐上阵”

疫情影响下，消费券、打折活动成为激发消费潜力的重要手段之一，被多地纳入促进消费回暖的政策工具箱，配合一系列扶持政策，有效提振消费。

2022年6月至10月，北京面向在京消费者，在相关企业自有的线上平台发放绿色节能消费券，线上线下均可使用。在京消费者每月在同一参与企业的线上平台可领取1份券包，包含8张消费券，总金额1500元，当月领取的消费券包当月有效。

围绕文旅、餐饮、零售等行业，浙江支持各地开展促消费专项行动，定向发放消费券、服务券等惠民补贴。

广东深圳对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予每台最高不超过1万元的补贴，新增投放2万个普通小汽车增量指标等，鼓励汽车消费。

山东济南投入近3亿元，发放汽车、文旅、民宿、餐饮等重点领域政府消费券，带动企业开展一系列打折促销活动。

四川成都则发放“5·20”促消费活动消费券，财政资金规模1.2亿元，发动金融单位和商户叠加优惠活动，共计2.4亿元。这是今年以来成都首次面向全市大规模发放消费券，涵盖成都市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。

城市与乡村消费双提升

城市消费体量大、辐射带动作用强，乡村消费是一片蓝海，有很大发展潜力。围绕进一步提升城市消费的热度，激发乡村消费活力，各地陆续出台相关举措。

日前，山西省商务厅结合扩大内需战略出台方案，在促进城市消费方面，支持各市打造夜间经济示范集聚区，增加城市烟火气。创新夜间消费业态和模式，依托步行街举办汽车集市、文创集市、文艺表演、夜游山西等室外活动，促进文、旅、体跨界融合，提升夜间经济活力。在促进农村消费方面，依托各地特色优势产业，以培育100个乡村e镇为目标，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系和电商基础配套设施，加快释放农村消费潜力。

发展户外经济和夜间经济，陕西西安出台多条具体举措，包括允许大型商贸企业利用门前硬化广场等，有序开展户外促销，引导鼓励和支持企业开展以休闲体验为主题元素的露天集市等消费新模式，形成“一站式”户外经济产业链。

今年5月到9月，江苏省开展“苏新消费·夏夜生活”消费促进主题系列活动，持续提升“苏新消费”活动品牌影响力，要求在坚决落实疫情防控各项措施前提下，抓住有利时机，因地制宜，适时有序开展“一市一主题”消费促进活动。

近日，江西出台《全省促进商贸消费提质扩容三年行动方案》，实施县域商业建设行动，支持鼓励大中型商贸流通企业、连锁经营企业进入县域市场，向农村延伸营销网络，在乡镇开设一批中小商超、新型连锁便利店。

传统与新兴消费两不误

汽车、家电、家具、餐饮等传统消费是消费的顶梁柱，新兴消费是消费增长的重要引擎，结合实际情况，各地出台有针对性的政策，实现传统消费与新兴消费两不误。

为提振汽车消费，多地发放汽车消费补贴。上海计划在年内新增非营业性客车牌照额度4万个，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴。浙江宁波推出的汽车消费券分为满10万元减3000元、满15万元减5000元两种，适用线下购置新车消费场景。吉林长春自5月21日起面向在该市购车的个人消费者发放5000万元汽车消费补贴，持续到9月21日结束。

汽车以外，家电、餐饮是这波促消费政策的另一大着力点。为推动市场加快回暖，山东潍坊启动“惠享潍坊”消费季，发放政府消费券超7000万元，聚焦餐饮、家电等重点消费领域。贵州发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券。湖北6月发放的首轮电子消费券，包括商场券、超市券、餐饮券三种类型。

在扩大新兴消费方面，各地鼓励发展新业态新模式，拓展新场景，挖掘新消费群体需求，培育壮大定制、体验、智能、时尚等新兴消费。广西计划在6月到7月，在本土电平台开展2022年广西33消费节e网喜乐购—“桂品惠”促销活动，力争推动新增1000家以上市场主体开拓网络销售渠道。山东出台《新兴消费扩容2022年行动计划》，通过加快发展直播电商、做强首店首发经济、支持发展零售新业态等，积极促进新兴消费发展。

我国居民消费呈规模扩大、消费结构升级态势，只要切实完善基础设施、增加市场的有效供给，就一定能进一步激发县乡消费潜力，为构建新发展格局提供更加有力的支撑。（实习生王美力对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)