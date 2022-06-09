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两部门：在内蒙古、福建等五省份开展森林资源价值核算试点

2022年06月09日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者杨曦）据国家林业和草原局消息，日前，国家林草局、国家统计局联合下发通知，决定在内蒙古、福建、河南、海南、青海等五省区开展森林资源价值核算试点。

“这次试点意义十分重大，意味着对自然资源的生态价值、经济价值、文化价值的核算方法从学术研究层面转向了实践层面。只有确立了科学权威统一的自然资源价值核算方法，让自然资源及生态产品能够科学定价，才能真正推动生态产品价值实现机制的建立，才能真正让绿水青山变成金山银山。森林资源价值核算工作对草原、湿地以及其他自然资源价值核算工作的顺利推进具有引领作用，也将对深入推进生态文明建设产生重要的推动作用。”国家林草局科技司负责人表示。

据介绍，本次试点工作将于2022年12月31日前完成，以第三次全国国土调查结果为统一底版，依据第九次全国森林资源清查数据以及相关林草生态综合监测数据，对试点省（区）全域及以地级市为区域单元开展森林资源价值量核算，并结合林木资源及生态价值定价、生态补偿标准制定、生态投融资政策设计、生态绩效考核、自然资源资产负债表编制和领导干部自然资源资产离任审计，全面评估森林资源价值核算方法的科学性、匹配性和可操作性。

通知要求，各试点省（区）林业和草原主管部门与统计局联合成立试点工作领导小组，建立沟通协调机制，加强对试点工作的指导和监督，共同组织实施试点工作。各试点省（区）及时制定工作方案，中国林业科学研究院、国家林草局发展研究中心、国际竹藤中心和国家统计局国民经济核算司等单位将提供技术支持。

据了解，国家林草局、国家统计局今年计划启动第四期中国森林草原资源价值核算，进一步完善森林资源价值核算方法，同时开展草原资源价值核算研究。自2004年开始，国家林草局、国家统计局连续开展了三期中国森林资源价值核算研究。研究在森林资源价值指标体系选择、评估方法应用等方面取得一系列科研成果，从林地林木资源价值、森林生态服务价值、森林文化价值三个方面，构建了定量测算我国森林资源价值存量、科学反映森林生态系统功能和作用及森林文化价值的核算方法，为构建森林生态产品价值实现机制，实现碳中和目标和美丽中国建设提供了重要科学依据。

(责编：杨曦、高雷)

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