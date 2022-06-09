人民网北京6月9日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，6月8日，第十二届金砖国家农业部长会议以视频形式召开。会议以“深化金砖合作，促进农业农村协同发展”为主题，重点围绕全球粮食安全、减贫等领域，就进一步深化农业农村领域务实合作进行深入交流。会议审议通过了《第十二届金砖国家农业部长共同宣言》和《金砖国家粮食安全合作战略》。中国农业农村部部长唐仁健出席会议并作主旨发言，巴西、俄罗斯、印度、南非农业部长出席会议并发言。

唐仁健指出，中国政府高度重视农业农村工作，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。特别是在非常时期采取非常举措，有力应对疫情灾情叠加交织带来的严峻挑战，立足国内端牢端稳了中国人的饭碗，主要靠自己解决了14亿多人的吃饭问题，也为世界粮食安全作出了重大贡献。在脱贫地区全面建立了防止返贫动态监测帮扶机制，及时将易返贫致贫人员纳入监测范围，及早采取精准帮扶举措消除风险。围绕乡村发展、乡村建设和乡村治理，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，打造宜居宜业的美丽乡村。

针对当前全球粮食安全面临的严峻挑战，唐仁健提出三点倡议：一是聚焦粮食安全和减贫，在农业生产、技术创新、小农户发展、农村建设等方面加强知识分享、技术交流，深化农业务实合作，为全球粮食安全作出“金砖贡献”。二是坚决维护以WTO规则为基础的多边贸易体制，增进农业贸易政策协同，在金砖国家内部探索构建长期稳定的供需对接机制，推进农产品、农业投入品等大宗商品顺畅流通，促进经济联通、合作共赢，为后疫情时代经济复苏提供“金砖动能”。三是广泛拓展伙伴关系，深挖合作潜力，在金砖机制下加强与发展中国家和有关国际组织的多双边农业合作，为全球粮农治理提供“金砖方案”。

中国农业农村部副部长马有祥主持会议。会议期间，配套召开了金砖国家农村发展和减贫研讨会，与会代表围绕农村发展和减贫两项议题，交流经验，凝聚共识，挖掘潜能，共商应对危机挑战、努力实现联合国2030可持续发展议程的对策建议。金砖国家农业部长、陕西省省长赵一德、乌兹别克斯坦副总理兼经济发展与减贫部部长库奇卡罗夫等出席开幕式并致辞，中国国家乡村振兴局局长刘焕鑫作主旨发言。部分发展中国家驻华使节、金砖国家高校、企业代表，相关国际机构和组织代表等参加研讨交流。会上宣布成立金砖国家农业农村发展论坛，为进一步促进金砖国家农业农村发展领域的国际交流合作提供了新的机制平台。

(责编：王仁宏、高雷)