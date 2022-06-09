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一汽解放氢气直喷发动机行业首发点火成功

2022年06月09日13:25 | 来源：人民网-吉林频道
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原标题：一汽解放氢气直喷发动机行业首发点火成功！

　　2022年6月8日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。本款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，同级排量动力最强，指示热效率突破55%，标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。中国工程院院士、中国汽车工程学会理事长李骏，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋，中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰，一汽解放总经理、党委副书记吴碧磊，一汽解放党委副书记、工会主席张国华出席点火仪式。活动由一汽解放商用车开发院副院长、党委副书记王建宇主持。

　　本次点火仪式创新性采用多地连线形式，实现长春、苏州、北京三地同步直播互动。随着吴碧磊一声令下，一汽解放商用车开发院院长助理兼发动机开发部部长刘江唯在实验室按下启动开关，伴随着引擎轰鸣、皮带飞转，一汽解放氢气直喷发动机成功点火。

　　付炳锋对一汽解放氢气直喷发动机点火成功表示祝贺，他指出，一汽解放氢基内燃动力的发布，为商用车产业可持续发展提供了新的解决方案，是应对新一轮产业变革的强有力的措施，是积极践行“双碳”目标的最好证明，是适应汽车产业发展格局的正确选择。

　　李骏院士对一汽解放近年来新能源的发展给予高度肯定并寄予厚望，他表示，一汽解放氢气直喷发动机成功点火，开启了零碳发动机的科技创新，标志着一汽解放已经成为行业落实“双碳”目标的领头羊，彰显了一汽解放作为商用车领军企业的责任担当，引领中国商用车进入了零碳燃料时代。

　　胡汉杰在活动致辞中指出，一汽解放作为“国车长子”，积极贯彻落实国家“双碳”目标，于去年发布“15333”新能源战略，吹响了向新能源转型的“冲锋号”。今天，氢气直喷发动机的成功点火，是一汽解放为商用车传统动力可持续发展、零碳动力变革转型提供的又一划时代解决方案，标志着“15333”新能源战略迈出又一坚实步伐。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台，具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料喷射能力，可灵活转化成氢气、氨气等净零碳燃料产品，是一汽解放零碳动力研发领域的重要里程碑，必将持续引领中国商用车零碳动力转型发展。

　　面对百年未有之大变局及全球能源格局的深刻调整，一汽解放将继续坚定技术领先和产品领先战略，围绕“双碳”目标，勇当世界和中国商用车新能源智能转型发展的引领者、产业链供应链的构建者、产业生态系统的主导者、人—车—社会和谐发展的创造者，努力为强大中国汽车产业，推动中国商用车低碳发展、绿色发展、转型发展作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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