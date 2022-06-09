人民网北京6月9日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，中国中小企业发展促进中心近日公布《2021年度中小企业发展环境评估报告》（以下简称《报告》），从综合得分看，上海、深圳、广州、北京、南京、杭州、宁波、厦门、成都、天津位居前十。同时，拉萨、呼和浩特、大连得分较上年分别提升22.71%、20.91%、18.82%，提高幅度位列前三。

全国中小企业发展环境整体明显改善

各参评城市综合得分变化情况。图片来源：中国中小企业发展促进中心

评估显示，2021年度各参评城市综合得分均值为56.53，比上次评估得分均值（51.63）增长9.49%。所有参评城市综合得分较上次均有所提升，超过5%的城市有33个，占比达91.67%；超过10%的城市有12个，占比达33.33%。

分指标看，市场环境评估显示，上海、深圳、广州、杭州、南京得分居前5位，西宁、上海、福州、大连、成都改善幅度居前5位；法治环境评估显示，南京、上海、天津、西安、长沙得分居前5位，石家庄、上海、西安、青岛、沈阳改善幅度居前5位；融资环境评估显示，上海、深圳、北京、杭州、南京得分居前5位，呼和浩特、郑州、合肥、贵阳、武汉改善幅度居前5位；创新环境评估显示，北京、上海、深圳、广州、天津得分居前5位，广州、贵阳、大连、成都、武汉改善幅度居前5位；政策环境评估显示，上海、广州、北京、杭州、宁波得分居前5位，呼和浩特、大连、海口、郑州、石家庄改善幅度居前5位。

惠企政策增强中小企业获得感

在政策环境方面，《报告》显示，各参评城市加大促进中小企业发展工作力度，完善组织领导及议事协调机制建设，积极出台配套政策措施，提升中小企业公共服务水平，切实提高企业获得感和满意度。46.01%的样本企业对惠企政策落实情况感到非常满意，41.92%的企业感到满意，其中，企业对减税降费政策和行政审批制度改革满意度最高。

惠企政策落实情况满意度。图片来源：中国中小企业发展促进中心

创新资源大量集中于一线城市现象较突出

《报告》认为，各城市普遍重视营造良好创新环境，“专精特新”中小企业成为创新中坚力量。评估显示，参评城市创新环境平均得分从40.14提升至41.95，其中，有15个城市超过平均分，占比达41.67%。各参评城市已基本建立“专精特新”企业培育体系，并印发培育或认定办法、建立企业动态库，资金奖补力度持续加大。从参评城市专精特新“小巨人”培育成果来看，共计培育2338家，占全国总数的49%。

同时，创新资源大量集中于一线城市的现象依然较为突出。评估显示，北京、上海、深圳、广州四个城市拥有的国家认定创新载体数量共计684个，占参评城市总数的26.53%；备案创投机构总计1.4万个，占参评城市总数的66.51%。与上次评估相比，四个一线城市各项创新资源在参评城市中的占比略有下降，但创新资源在城市间分布不均衡、大量集中于一线城市的情况依然明显。

一线城市拥有创新资源数量在参评城市中占比情况。图片来源：中国中小企业发展促进中心

东北城市中小企业发展环境整体改善不及其他地区

分地域看，西部各参评城市2021年综合得分均值比上次评估提升9.85%，在各区域中提升最快，区域内各城市发展环境水平差距略有缩小。成都、西安等城市紧扣区域战略发展机遇期、推动产业转型升级，中小企业发展环境持续优化，与东、中部领先城市差距缩小，对西部其他城市起到一定的引领示范作用。

东北地区各参评城市综合得分均值比上次评估提升8.65%，增长率在四个区域中最低。受地区经济增长长期乏力、产业结构偏老偏重、人口持续流出等因素影响，东北城市中小企业发展较慢，发展环境整体改善势头不及其他地区，还需要综合施策、持续发力。

图片来源：中国中小企业发展促进中心

(责编：申佳平、高雷)