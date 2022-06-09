人民网北京6月9日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，国际电信联盟第八届世界电信发展大会于2022年6月6-16日在卢旺达基加利以线上线下结合方式召开，工业和信息化部党组成员、副部长张云明视频参加会议时表示，要营造开放、公正的国际环境，构建互联互通的全球网络通道。

张云明表示，中国政府不断夯实数字网络基础，提升可获得性；持续普及数字均等服务，保障可负担性；推动深化数字治理合作，增强可信任性，努力为老百姓提供“用得上、用得起、用得好”的信息服务，取得了良好效果。

张云明强调，面对世纪疫情阴霾和经济复苏压力，各国应守望相助、和衷共济，致力“连接每个人”。一是增强数字化发展能力。加快网络基础设施建设，不断缩小数字鸿沟。营造开放、公正的国际环境，构建互联互通的全球网络通道。二是激发数字化发展动力。利用信息通信技术，促进经济社会数字化转型，培育经济新动能，提升公共服务水平。三是凝聚数字化发展合力。加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。

据了解，世界电信发展大会是国际电信联盟以全球电信发展为主题的高级别会议，旨在交流各国电信政策和发展经验，制定相关战略规划和行动计划。“伙伴关系促进互联互通”数字化发展部长级圆桌会议主要围绕数字化时代机遇和挑战展开高级别讨论，推动交流互鉴，深化伙伴关系。

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