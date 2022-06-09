人民网北京6月9日电（记者车柯蒙）近期，浙江省杭州市税务局稽查局根据群众举报，立案查处了蓝某某未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。

经查，蓝某某未依法办理2020年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税2.44万元。税务部门对其立案检查后，蓝某某主动申报补缴了部分税款。综合考虑上述情况，杭州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，按照《浙江省税务行政处罚裁量基准》，对蓝某某追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计4.67万元。

杭州市税务局有关负责人提醒广大纳税人，要依法依规办理个人所得税综合所得汇算清缴，需要补税的纳税人应在法定期限内办理申报并补缴税款。对不依法办理个人所得税综合所得汇算清缴的，除依法追缴税款、滞纳金并处罚款外，还将在其《个人所得税纳税记录》上进行标注，纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核。

(责编：赵竹青、高雷)