原标题：上海开辟人才引进绿色通道 放宽留学回国人员落户要求

为进一步促进本市复工复产，发挥人才工作服务经济社会发展的积极作用，市人社局于近日出台《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》（以下简称《通知》），放宽留学回国人员申办落户时的社保缴费要求，开辟人才引进“绿色通道”。

《通知》明确，积极营造更加开放的人才引进环境。2022年7月至2023年6月，人才引进相关政策中涉及“平均工资”的事项，仍维持现有基数标准作为参考水平；针对毕业于世界排名前50名院校的留学回国人员，取消社保缴费基数和缴费时间要求，全职来本市工作后即可直接落户；毕业于世界排名51—100名的，全职来本市工作并缴纳社保满6个月后可申办落户。 下转 3版（上接第1版）

此外，针对用人单位因受疫情影响未按期缴纳社会保险费并最迟于2022年年底前补缴的情形，《通知》明确，完成补缴后在办理人才引进相关业务时不受影响。在经办服务方面，《通知》提出开辟人才引进“绿色通道”，对于复工复产的重点企业人才以及国（境）外名校留学人员等，在申办人才引进相关业务时优先办理；针对疫情管控等特殊情况，继续实施“书面材料暂缓递交、线上流程正常办理”的支持措施。

《通知》明确，全力落实更加有力的高校毕业生就业专项行动。今明两年本市事业单位公开招聘普通管理岗位人员和通用性较强的初级专业技术岗位人员主要向高校毕业生倾斜；2022届院校毕业生可在年底前回院校参加技能等级认定并按规定享受职业技能提升补贴。《通知》还指出，本市将进一步加大上海市人力资源服务“伯乐”奖励计划的资金支持力度，引导猎头机构加强对海外高层次人才的选聘以及对抗击疫情和复工复产人才的支持。推出一批公益性人力资源免费服务项目，推行“告知承诺”服务模式。（记者 周程祎）

(责编：曹淼、李源)