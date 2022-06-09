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河北提升技能人才培养质量促就业

2022年06月09日09:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄6月8日电  （记者史自强）近日，河北省人力资源和社会保障厅印发《河北省推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》（以下简称《方案》），提出河北“十四五”时期全省技工院校将实施工学一体化培养模式改革，加快技能人才培养，实现技工教育高质量发展，以综合职业能力培养为目标，将工作过程和学习过程融为一体，培育德技并修、技艺精湛的技能劳动者和能工巧匠，全面提高技能人才培养质量。

　　根据《方案》，河北将以全省一体化课程教学改革试点院校为基础，以技师学院为重点，在全省技工院校大力推进工学一体化培养模式。建设35个工学一体化培养模式专业，40所技工院校参与实施工学一体化培养模式，培训500名工学一体化教师，将企业典型工作任务转换为学校教学内容，根据工作过程设计教学过程，实现“在工作中学习、在学习中工作”，促进技工院校学生高质量就业。

　　《方案》提出了具体实施任务，即开发工学一体化教学资源、建设工学一体化教学场地、加强工学一体化教学研究、建设省级一体化师资研修基地、大力推进校企合作共建、探索组建区域性、行业性技工教育联盟（集团）、充分发挥专家作用、采取工学一体化培养模式开展职业技能培训等。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月09日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

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