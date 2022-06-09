新华社北京6月8日电 （记者姜琳）人力资源和社会保障部、财政部近日印发通知，明确2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，对国家乡村振兴重点帮扶县实行计划单列。

据了解，此次计划主要面向2022年应届高校毕业生以及近两年内离校未就业毕业生。各地人社部门于6月征集发布岗位、组织笔试面试等。具体招募条件和遴选方式由各省份根据实际需求自行确定。

通知要求，要优化选拔招募结构，紧贴全面实施乡村振兴战略需要，深入挖掘基层事业发展急需紧缺岗位。持续强化培养使用，继续实施能力提升专项计划，中央财政支持开展专项培训8000人次。提升服务保障水平，加大资金支持力度，按月足额发放工作生活补贴。促进服务期满流动，拓宽基层留人、用人渠道，鼓励服务期满人员扎根基层、成长成才。

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施乡村振兴战略和进一步引导鼓励高校毕业生到基层工作的决策部署，2021年，人社部会同中组部、教育部等十部门启动实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划（2021-2025年），持续选派高校毕业生到基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等，为助推乡村振兴战略实施提供人才支撑。2021年，“三支一扶”计划已选派3.8万名人员到基层服务。

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