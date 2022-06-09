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澳门推实习计划助青年就业

2022年06月09日09:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门6月8日电  （记者富子梅）记者8日从澳门特区政府劳工事务局召开的“职出前程实习计划”新闻发布会上获悉，该计划将为澳门青年推出1030个岗位，实习期3个月，每月8000澳门元或每小时50澳门元实习津贴，助青年获得职场历练和就业机会。

　　这已是该计划第三年实行。为创造多元的实习机会，今年实习企业增至57家，较去年增加15家，覆盖休闲企业、公共事业、银行保险、建筑工程、医疗护理、航空运输、零售服务及科技等行业，共收集实习岗位1780个，首阶段先推出1030个岗位，视申请情况再推出余下岗位。

　　该计划报名期截至7月8日，2019年至2022年从高校毕业的澳门青年均可报名。此外，求职青年还可直接参与劳工事务局举办的配对会，6月份将举办至少8场配对会，涉及行业包括医护、社福机构、高端零售等。

　　据悉，面对澳门就业环境变化，澳门特区政府劳工事务局全力协助求职居民就业转业，通过推出各项就业支援措施，今年前5个月已协助3277人就业。目前劳工事务局网站“本地职位空缺”窗口提供5183个职位空缺，供求职者自助应征。

(责编：曹淼、李源)

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