本报记者 刘志强

物流业，一头连着生产，一头连着消费，关系产业链供应链的安全稳定运行，是畅通国民经济循环的重要一环。近期，在各地区各部门积极努力下，物流保通保畅工作取得积极进展，正逐步从全面打通大动脉、基本畅通微循环，向促进产业链供应链高效运行转变。

交通行业主要指标稳中向好

“从全国来看，当前查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码等车辆通行要求总体落实到位。”交通运输部运输服务司副司长李华强告诉记者，自5月4日起，全国临时关闭关停的高速公路收费站、服务区清零；自5月10日起，因疫情防控导致物资运输受阻的村庄数清零。

5月份以来，随着物流保通保畅举措逐步落地，交通运输行业主要运行指标稳中向好——

货运量稳步提升。与4月18日相比，6月2日的高速公路货车流量上升约11.3%，铁路、公路货运量分别增长5.8%和7.5%，均基本恢复至去年同期水平。6月以来，全国邮政快递日均业务量已超过去年同期水平。

全国港口运行稳定畅通。5月份，全国重点监测港口完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%；完成货物吞吐量10.3亿吨，同比下降0.7%，日均环比增长3.2%。

重点枢纽逐步复工达产。5月以来，全国11个国际枢纽海港集装箱吞吐量环比、同比均稳定增长。上海港5月下旬以来呈加快恢复态势，目前上海港集装箱吞吐量回升至正常水平九成以上，促进全面达产；宁波舟山港集装箱吞吐量同比环比均出现较大幅度增长；上海浦东机场货邮吞吐量，较4月18日增长232.5%，已恢复至疫情前水平八成以上；广州白云机场已基本恢复到正常水平。

交通运输部表示，下一步将高效统筹做好疫情防控和物流保通保畅工作：一是坚决杜绝擅自关闭关停交通基础设施、擅自设置防疫检查站点，严防通行管控层层加码；二是聚焦长三角、珠三角、京津冀等重点区域，全力保障重点港口、航空机场、铁路货站、物流园区等枢纽场站正常运转；三是分类分级推动涉疫地区的物流配送节点、营业网点等尽快恢复运营，畅通微循环。

为稳链保供提供有力支撑

4月16日，两辆满载汽车零部件的大货车从上海驶抵湖北武汉市。这批零部件是上海首批复工复产“白名单”重点企业的库存产品，经过严格消杀后被转运至东风本田，让该公司生产计划得以正常推进。“感谢交通等部门大力支持，让我们很快补齐了零部件缺口，得以正常生产。”回顾采购经历，东风本田副总经理郑纯楷感触颇深。

物流畅通是产业链供应链稳定高效的基础。连日来，各地区各部门多措并举，帮助企业特别是工业企业解决原材料和零部件供应、产品外运等物流难题——

安徽省有关部门搭建产业链供应链重点企业服务平台，先后发布两批619家重点产业链供应链“白名单”企业，建立重点企业直通车工作机制，部署开展对接重点企业专项行动，主动听取企业意见、对接企业需求。截至6月6日，安徽省因疫情暂时性停产的4101户规上工业企业中，已复工3962户，复工率达96.6%。

河南省交通部门将农产品及农业生产物资运输纳入重点保障范围，在落实疫情防控措施的前提下，保障优先通行。同时，组织道路货运企业提供针对性运输服务，提前准备技术状况好的车辆，主动与农资、粮食等部门和企业联系，提早签订运输合同，保障“三夏”生产的物资运输需要。

协调铁路部门为黑龙江建龙钢铁公司运输钢材，协调解决飞鹤乳业等企业货运司机行程码“带星”影响通行问题……为及时响应规上工业企业物流需求，黑龙江省成立了由交通、工信等部门牵头的工业企业物流保通保畅工作专班，全天受理，“一企一策”，为不少企业解了难题。

据介绍，交通运输部将指导各地围绕重点产业链供应链“白名单”企业、外贸企业及其上下游关联企业全面复工达产，按照“一链一策、一企一策”原则，靠前服务、主动对接，帮助企业解决生产经营中的实际困难，全力促进物流各环节各要素高效衔接。

为物流企业和货车司机纾困解难

低风险地区车辆不查验核酸检测证明、加大调度疏解拥堵、手机便捷“扫一扫”电子通行证二维码核验真伪……近期，江苏交通部门因时因势优化防控政策措施。通过高速公路收费站查验点时，来自低风险地区的货车司机只要出示行程码，便可快速通过。

近期，各地区各部门在优化货车通行管控政策的同时，着力加强对货运企业和货车司机的帮扶关爱。

浙江省出台金融支持物流保通保畅专项政策，提出若干有针对性的措施：对货车司机等群体比照个体工商户和小微企业主，加大经营性贷款支持；对因疫情影响导致还款暂时困难的交通物流主体，视情况合理给予贷款延期、展期或续贷安排，不盲目抽贷、断贷、压贷；坚持特事特办的原则，建立应急响应机制，开辟绿色通道，为交通物流企业提供灵活便捷的金融服务。

上海港对进口重箱库场使用费给予50%的优惠减免，在江苏太仓港成立空箱转运中心，压缩空箱调用、码头装卸、集卡短驳等费用，进一步降低物流成本。据估算，往返于苏州和洋山港的40英尺集装箱运输成本，可压减1000元/箱。

李华强表示，下一步，交通运输部将指导各地用足用好国家层面和各地陆续出台的税收优惠、社保缓缴、融资担保等政策措施，让更多符合条件的货运物流经营者，特别是广大个体货车司机能够切实享受到政策红利。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)