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迅速处置一起涉酒吧聚集性疫情

北京着力控风险稳增长（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年06月10日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月9日电  （记者朱竞若、王昊男）6月9日，北京市筛查发现一起涉酒吧的聚集性疫情。北京涉疫风险应急处置机制立即调度，市级工作专班、市疾控中心提级处置。当日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议指出，社会面依然存在隐匿传播风险，各区要紧急行动，争分夺秒、以快制快，以最快速度阻断病毒传播渠道；要高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，一手抓疫情防控，一手抓复工达产，用抗疫来保障稳增长，以稳增长检验抗疫成果。

　　据通报，6月9日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，均为社会面筛查人员。其中，西城区、丰台区、怀柔区各1例，3例感染者都曾到过工体西路6号天堂超市酒吧。另据昌平区通报，6月9日该区新增初筛阳性人员3名，也都到访过外区风险点位关联酒吧。在9日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，这起涉酒吧的聚集性疫情再次提示，社会面依然存在隐匿传播风险，特别是随着正常生产生活秩序逐渐恢复，人员流动加大，京外仍存在疫情，疫情传播风险增加。

　　为迅速管控风险，防止疫情外溢，全市迅速行动。朝阳区迅速将劲松街道劲松五区502号楼、503号楼划为封控区，对劲松街道劲松六区602号楼、东坝乡康静里小区、天堂超市酒吧等进行临时封控管理；截至9日15时，共判定密接253人，次密接18人。西城区对银锭桥胡同、烟袋斜街及相关区域采取封控、管控措施，对封管控区内人员全员进行核酸检测。昌平区对天通苑北街道天通苑西三区，东小口镇魏窑村、半截塔村，北七家镇冠华苑小区、冠雅苑小区、白庙村、燕青公司31号楼进行临时管控。怀柔区已排查风险点位5个，将红螺镇村和芦庄村划为封控区，判定密接、次密接和风险人员165人，全部落实管控措施。与此同时，北京立即布置在全市范围内开展酒吧、KTV、网吧等场所防疫检查，防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的场所将一律暂停开放。

　　“用好用足各种政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力。”北京市地方金融监管局相关负责人介绍，首都金融业切实担起责任，助力经济平稳运行。支持保供企业“保供应、稳物价”，工商银行北京市分行推出“四专两减两保障”普惠金融助企纾困8项应急服务举措，上半年累计为30余户保供企业提供近60亿元融资支持。支持小微企业纾困、降本、让利，农业银行北京市分行推出“普惠十二条”，自4月22日以来已为587户小微企业累计发放贷款合计8.4亿元。做好供应链金融服务保障，建设银行北京市分行本轮疫情以来累计发放数字供应链融资243亿元，已为9148户供应链中小微企业解决资金周转难题。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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