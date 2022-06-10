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上海将对部分区域开展核酸筛查

严防人群聚集区域疫情反弹风险（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年06月10日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海6月9日电  （记者田泓、季觉苏）6月1日以来，上海社会面连续多点出现散发阳性感染者，尤其是一些中心城区的老旧小区和服务场所，疫情反弹风险依然存在。9日，上海市社会面新增5例本土确诊病例和1例本土无症状感染者，市、区疫情防控应急处置机制立即响应，全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和防控管理，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。

　　目前，6例阳性感染者已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。截至9日16时，共排查到其在沪密切接触者655人，均已落实隔离管控；累计筛查相关人员242398人；已出核酸检测结果为阴性，其余正在采样检测中。

　　上海市已将宝山区张庙街道泗塘一村四号地块、闵行区莘庄镇报春路388弄新梅花苑小区、闵行区浦江镇召楼路2056弄博雅苑小区、徐汇区湖南路街道淮海中路1352号—1372号列为中风险地区，自6月10日零时起将浦东新区花木街道丁香路910弄调整为低风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

　　9日上海新增的6例阳性感染者中，有3人是同一美容院的工作人员。在9日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，公共场所人群聚集的区域仍存在风险，容不得有丝毫松懈、麻痹，必须引起高度重视。服务行业要形成自觉自律的自我健康管理机制，从业人员要定期做好核酸检测和个人防护。广大市民要坚持做好个人防护，主动配合测核酸、测温、扫“场所码”，尽早完成疫苗接种。

　　据介绍，上海自6月1日以来有社会面阳性感染者报告的区，将在原有常态化核酸检测要求的基础上开展核酸筛查，在采样时段实行封闭管理，采样结束后解除封闭。浦东新区、黄浦区、静安区、徐汇区、虹口区、宝山区、闵行区等将在周末实施核酸筛查“应检尽检”，包括居村、楼宇、园区、街面、场所等，做到不落一户、不漏一人。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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