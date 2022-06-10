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上海有序恢复开放文旅场所（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年06月10日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海6月9日电  （记者曹玲娟）9日，上海迪士尼度假区宣布，星愿公园、迪士尼世界商店等上海迪士尼乐园部分外围区域将于6月10日起恢复运营。上海迪士尼乐园、迪士尼小镇及度假区的两座主题酒店重新开放时间待定。上海迪士尼度假区将对已开放区域实行限流运营并缩短运营时间，严格落实疫情防控要求。

　　连日来，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，上海有序推动文旅场所逐步恢复开放。上海市文化和旅游局发布工作指引、指南，全面压实属地、部门、单位、个人四方责任，坚决守牢防疫底线，在严格防范疫情反弹和落实各项防控措施的前提下，视情及时动态调整和逐步恢复开放文旅场所。

　　据上海市书刊发行行业协会统计，6月1日，上海有89家品牌实体书店恢复营业，还有近百家坐落在商业广场、校园等处的品牌实体书店正在根据实际情况逐步开放营业。

　　作为上海地标性景点，东方明珠电视塔已于6月1日开始接待游客，先期开放的有259米高空户外全透明悬空观光廊和90米高空户外观光廊等部分户外项目。此外，上海部分A级旅游景区的室外游览项目也有序开放。

　　上海户外类型的运动场所通过落实错峰、预约、限流等防范措施，逐步有序开放。目前，上海市级公共体育场馆和一些区级公共体育场馆已逐步有序开放，满足群众健身需求。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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