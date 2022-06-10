中储粮启动中央储备粮轮换收购
2022年06月10日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月9日电 （记者杜海涛）在夏粮收获之际，中储粮集团公司日前在湖北、江苏、河南、山东、安徽等省份陆续启动小麦轮换收购。截至目前累计收购11万吨，收购均价3000元/吨—3100元/吨，收购均价高于最低收购价水平，有力促进了广大农民在丰产之年实现增收，积极发挥储备轮换收购对市场化收购的带动作用。
同时，中储粮集团公司在国家有关部门指导下，做好最低收购价收购各项准备工作，切实将国家强农惠农政策执行好落实好。前期，中储粮集团公司已经为最低收购价收购准备了4000多万吨仓容，各主产区的直属企业已完成仓房、人员、仪器设备的准备工作，做到“仓等粮、人等粮、钱等粮”。
中储粮集团公司相关负责人表示，下一步随着新粮集中上市，中储粮集团公司轮换收购峰值日均收购量将达到10万吨以上。中储粮进一步完善为农服务举措，提升为农服务水平。加大粮食收购政策宣传力度，确保政策进农村、进农户，让农民交售“放心粮”“明白粮”。与此同时，积极为种粮农民提供储粮技术指导，避免因储藏不当产生损失损耗。
《 人民日报 》（ 2022年06月10日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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