本报北京6月9日电 （记者谷业凯）国家知识产权局知识产权发展研究中心近日发布的报告显示，当前，全球声明的5G标准必要专利共21万余件，涉及4.7万项专利族（一项专利族包括在不同国家申请并享有共同优先权的多件专利）。其中，中国声明1.8万项专利族，全球占比近40%，排名第一。5G标准必要专利布局最多的目标国家或地区依次为：美国4.6万件、中国3.9万件和欧洲3.1万件。

报告还显示，在全球排名前15位的专利申请人中，中国企业占7家，美国、日本、欧洲、韩国各有2家。专家表示，“无线资源管理”仍是5G标准必要专利最重要的技术方向，所占比例达46.9%，其次分别为接入技术、多载波传输、信道编码、核心网以及下一代接入网，这6个技术方向的5G标准必要专利总量占比达89.8%。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 07 版）

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